Apple & Pencil: Kommt das iPhone mit Stift-Bedienung?

Apple arbeitet wohl an iPhone mit Stift-Bedienung Apple hat erst im September sein neues iPhone 8 und iPhone 8 Plus offiziell gemacht. Nun geht es in der Gerüchteküche wieder heiß her, aber dieses Mal stehen nicht die Nachfolger im Fokus, sondern ein iPhone mit Stylus. Das Apple-Smartphone mit Stift-Bedienung könnte 2019 kommen, wenn man den neuesten Spekulationen Glauben schenkt, wie macrumors.com berichtet.

Apple scheint derzeit am iPhone mit Stift zu arbeiten und schaut sich nach einem geeigneten Partner für die Produktion bzw. Entwicklung des Modells um. Beim allerersten iPhone sprach sich Steve Jobs damals noch gegen ein Eingabegerät für Smartphones aus - aber die Zeiten haben sich geändert.

Galaxy-Note-Reihe bekommt Konkurrenz

Damit könnte die Galaxy-Note-Reihe von Samsung einen Konkurrenten aus dem Hause Apple erhalten – allerdings hat der Hersteller aus Cupertino ein Smartphone mit Stift-Bedienung für sich ziemlich spät entdeckt. Dennoch könnte das Modell ein ernst zunehmender Gegner werden, nicht nur weil es Apple ist, sondern auch nach der Schlappe für Samsung mit dem Galaxy-Note-7-Desaster sowie der Tatsache, dass es nur wenige Smartphones mit Stylus auf dem Markt gibt.

Dass Apple die Technologie für die Eingabe mit einem Stylus auf einem Touchscreen beherrscht, hat der Hersteller mit dem Pencil für seine iPads bewiesen. Der logische Schritt wäre damit, die Stift-Bedienung auch auf einem iPhone zu ermöglichen. Allerdings haben die Galaxy-Note-Smartphones von Samsung einen Vorteil: So wird der Stylus zusammen mit dem Smartphone ausgeliefert, während sich Apple den Pencil ordentlich bezahlen lässt: 109 Euro (UVP) ist ein hoher Preis. Apple hatte im September 2015 neben dem 12,9-Zoll-iPad-Pro den Apple Pencil auf einem Event präsentiert.

Das neue Apple-Smartphone haben wir bereits unter die Lupe genommen. Lesen Sie mehr dazu im Test des Apple iPhone 8.

