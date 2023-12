Apple: Weitere Sicherheits-Updates für iPhone, iPad und Mac

Wie berichtet hat Apple gestern Abend Updates für seine Betriebs­sys­teme veröf­fent­licht. iPhone und iPad, Mac, Apple Watch und Apple TV wurden mit neuer Soft­ware versorgt. Einmal mehr hat der ameri­kani­sche Tech­nolo­gie­kon­zern zusammen mit den Feature-Upgrades und Fehler­berei­nigungen auch Sicher­heits-Patches verteilt.

Um die Sicher­heit kümmert sich Apple auch bei älteren Geräten, die nicht mit der aktu­ellen Firm­ware kompa­tibel sind. So hat das Unter­nehmen neben iOS 17.2 auch die iOS-Version 16.7.3 für ältere iPhones veröf­fent­licht. iPads, die die aktu­elle Betriebs­system-Version nicht mehr bekommen, können iPadOS 16.7.3 als Sicher­heits-Patch instal­lieren. Weitere Updates von Apple

Fotos: Apple, Montage: teltarif.de Für ältere Macs stehen gleich zwei verschie­dene Firm­ware-Versionen zur Verfü­gung - je nachdem, welche Soft­ware sich auf dem jewei­ligen Rechner instal­lieren lässt. Wer die aktu­elle macOS-Version 14.2 nicht bekommt, kann zumin­dest die Versionen 13.6.3 und 12.7.2 nutzen, um Sicher­heits­lücken zu schließen.

Neue TV-App nicht nur für das Apple TV

Bereits während der Beta-Phase für die neuen Apple-Betriebs­sys­teme wurde bekannt, dass der Konzern eine neue TV-App anbieten wird. Diese ist nicht nur auf dem Apple TV verfügbar, sondern auch auf iPhone, iPad und Mac. Im Umkehr­schluss hat Apple den iTunes Store abge­wertet. Wer dort nach Filmen und TV-Sendungen Ausschau hält, wird auf die Apple-TV-App verwiesen.

Weiterhin im iTunes Store verfügbar sind kosten­pflich­tige Musik-Down­loads. Darüber hinaus macht Apple hier Werbung für seinen eigenen Musik­strea­ming-Dienst. Die TV-App soll künftig zur zentralen Anlauf­stelle der Nutzer für Video-Strea­ming werden. Dabei dient die App auch als Portal, das je nach Inhalten, nach denen die Zuschauer suchen, auch zu anderen Anwen­dungen weiter­leitet. Wer beispiels­weise die letzten Ausgabe von "Wetten, dass" mit Thomas Gott­schalk anklickt, wird zur ZDF-Media­thek weiter­gereicht.

Diese Features kommen erst 2024

Zwei für iOS 17 ange­kün­digte Funk­tionen haben es indes nicht in die aktu­elle Version des iPhone-Betriebs­sys­tems geschafft. Dabei handelt es sich um die gemein­samen Wieder­gabe­listen in Apple Music, die sogar in den ersten Beta-Versionen von iOS 17.2 vorhanden waren, dann aber wieder entfernt wurden.

Eben­falls noch nicht verfügbar ist die speziell für Hotels bestimmte AirPlay-Funk­tion. Über das Einscannen eines QR-Codes soll sich die Verbin­dung zwischen iPhone oder iPad und Hotel-Fern­seher herstellen lassen. Danach können die Nutzer Inhalte vom Smart­phone oder Tablet auf dem Fern­seher wieder­geben.

