Schnäppchen-Check: Apple iPhone SE bei Netto

Apple iPhone SE als Schnäppchen bei Netto Bei Netto ist ab dem 5. Dezember (Montag) das Apple iPhone SE günstig zu haben. So bietet der Lebensmittel-Discounter das Smartphone in der 64-GB-Version für 399 Euro an. Außerdem wird dem iPhone SE ein kostenloses Prepaid-Paket in Form des Tarifs Smart S beigelegt, wie mydealz.de berichtet. Wir haben den Schnäppchen-Check gemacht und zeigen, ob sich der Kauf lohnt oder ob das iPhone bei anderen Online-Händlern günstiger verfügbar ist.

Ein kurzer Preis-Vergleich macht deutlich, dass das Apple iPhone SE online erst zu Preisen ab 495 Euro (inklusive Versandkosten; gültige Preise bei Veröffentlichung des Artikels) zu haben ist. Damit handelt es sich beim Netto-Angebot um ein Schnäppchen, denn der Interessent spart mindestens 96 Euro. Außerdem hat das Prepaid-Paket einen Wert von regulär einmalig 6,99 Euro. Der Tarif beinhaltet ein ungedrosseltes Datenvolumen von 660 MB sowie 660 Einheiten für Gesprächs­minuten oder SMS in alle deutschen Netze. Für jede weitere SMS oder Minute werden jeweils 9 Cent berechnet. Dem Kunden steht in diesem NettoKom-Tarif eine Übertragungs­geschwindigkeit von bis zu 21,6 MBit/s im Downstream bzw. 8,6 MBit/s im Upstream zur Verfügung. Ist das enthaltene Daten-Kontingent vorzeitig vor Monatsende aufgebraucht, dann wird die Geschwindigkeit auf bis zu 56 kBit/s im Down- und Upstream gedrosselt.

Diese Specs hat das Apple iPhone SE

Das Apple iPhone SE ist mit einem 4-Zoll-Display ausgestattet, das eine Auflösung von 640 mal 1136 Pixel bei einer Pixeldichte von 326 ppi bietet. Dieses Apple-Smartphone zeichnet sich vor allem durch seine Kompaktheit aus und hat die Maße 123,8 mal 58,6 mal 7,6 Millimeter. Zudem konnte das Modell in unserem Test trotz seiner Handlichkeit mit einer guten Performance und einer einwandfreien Verarbeitung punkten. Im Inneren arbeitet ein A9-Chip, dessen zwei Kerne eine Taktfrequenz von je 1,85 GHz haben. Zu den weiteren Features gehören LTE-Support mit bis zu 150 MBit/s im Downstream und 50 MBit/s im Upstream sowie NFC und ein Fingerabdruck­scanner im Home-Button. Alle Details zum kleinen Smartphone erhalten Sie auf unserem Datenblatt zum Apple iPhone SE.

Wir haben das kleine Apple-Smartphone bereits auf Herz und Nieren geprüft. Warum das Modell trotz seiner Größe viel Leistung bietet, erfahren Sie in dem ausführlichen Test des Apple iPhone SE.