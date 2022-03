Offiziell: Das neue iPhone SE ist da

Das neue iPhone SE ist da

Apple hat sein heutiges Special Event genutzt, um eine neue Version des iPhone SE vorzu­stellen. Wie erwartet ist das Design gegen­über den Vorgän­gern unver­ändert geblieben. Das heißt, das Smart­phone kommt mit einem Home-Button unter­halb des Displays. Dort wurde ein Finger­abdruck-Sensor einge­arbeitet. Apple bietet demnach weiterhin ein aktu­elles Smart­phone an, das über Touch ID verfügt.

Bild: Apple, Screenshot: teltarif.de

4,7 Zoll großes Display

Das neue iPhone SE verfügt über ein 4,7 Zoll großes Display. Das Gerät bekommt den neuen A15 Bionic Prozessor als Basis. Damit soll das Smart­phone eine mit dem iPhone 13 vergleich­bare Perfor­mance bieten. Der Hand­held ist nach Apple-Angaben etwa 1,8 Mal zu schnell wie das iPhone 8, das aller­dings auch schon in die Jahre gekommen ist. Die GPU hat Apple um den Faktor 2,2 beschleu­nigt, die Neural Engine um den Faktor 26.

Hauptkamera des iPhone SE

Bild: Apple, Screenshot: teltarif.de Das neue iPhone SE bietet wie erwartet Unter­stüt­zung für die 5G-Mobil­funk­netze. Es ist mit IP67 zerti­fiziert und somit gegen Wasser und Staub geschützt. Apple verspricht eine verbes­serte Akku­lauf­zeit als beim Vorgänger - trotz Unter­stüt­zung für den neuen Mobil­funk­stan­dard.

Technische Details des iPhone SE

Bild: Apple, Screenshot: teltarif.de Bei der Kamera hat es Apple bei 12 Mega­pixel belassen. Der Hersteller verspricht aber Verbes­serungen, die über die Neural Engine reali­siert werden. Das betrifft Fotos genauso wie Videos. Verfügbar sein wird das neue iPhone SE, das weder den Zusatz "3" noch eine andere Erwei­terung trägt, in den Farben Midnight, Star­light und Product Red.

Apple liefert das neue iPhone SE mit iOS 15 (bzw. wahr­schein­lich mit der Version 15.4 des Betriebs­sys­tems) aus. "Für viele Jahre" will der Hersteller das Gerät mit Updates versorgen. Der Hand­held richtet sich an Inter­essenten, die ein möglichst kleines und dennoch leis­tungs­fähiges Smart­phone suchen. Als weitere Ziel­gruppe defi­niert Apple Kunden, die erst­mals zu einem iPhone greifen. Vorbe­stellbar ist das neue iPhone SE ab dem kommenden Freitag. Ab 18. März will Apple das Smart­phone auslie­fern. In Deutsch­land ist das Gerät zu Preisen ab 519 Euro zu bekommen. Damit ist das neue iPhone SE etwas teurer als sein Vorgänger.

Neue Farbe für iPhone 13 und iPhone 13 Pro

Bild: Apple, Screenshot: teltarif.de Parallel hat Apple für das iPhone 13 und das iPhone 13 Pro eine neue Farbe vorge­stellt. Die im Herbst 2021 auf dem Markt einge­führten Smart­phones sind künftig auch in Alpine Green erhält­lich. Die neuen Versionen sind ab Freitag vorbe­stellbar und werden ab 18. März ausge­lie­fert.

"Leis­tung auf neuem Niveau" verspricht Apple für das heute vorge­stellte iPad Air der 5. Gene­ration. Mehr Power bringt auch der neue Nach­folger des Mac Mini - der heute gezeigte Mac Studio. Von iOS 15.4 wurde ohne Ankün­digung die "Golden Master"-Version bereit­gestellt.