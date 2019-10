Gerüchte verdichten sich: Neue Details zum iPhone SE 2

Schon lange wird über ein Nach­folger des erfolg­reichen iPhone SE speku­liert. So langsam sickern weitere Details zu diesem Gerät durch, das für 400 bis 500 Euro im Früh­jahr in den Läden erscheinen könnte.

Schon länger wird in der Branche über ein Nach­folger des popu­lären iPhoneSE von Apple mit einer 4 Zoll (10,16cm) Bild­schirm­diago­nale disku­tiert und speku­liert. Bekannt ist bereits, dass das in der Branche auf den sper­rigen Arbeits­titel "iPhone SE 2" getaufte Modell, mögli­cher­weise schon im Früh­jahr 2020 auf dem Markt erscheinen könnte.

Gut infor­miert: Ming-Chi Kuo

Wich­tige Quelle ist - wie so oft - der Analyst Ming-Chi Kuo, der für das taiwa­nische Invest­ment­haus TF Inter­national Secu­rities arbeitet und gute Kontakte in der Apple-Liefer­kette besitzt. Seine Prognosen erweisen sich meis­tens als ziem­lich zutref­fend. Die zum Thema Apple gut infor­mierte Seite Macru­mors konnte nach eigenen Angaben einen Blick auf Analys­tenpa­piere von Kuo werfen.

Demnach sei sich Kuo sicher, dass das neue Gerät eine bessere Antenne in Liquid-Crystal-Polymer-Tech­nologie (LCP) bekommen werde. Diese Antenne soll noch empfangs­empfind­licher werden und von den Herstel­lern "Career Tech­nolo­gies" und "Murata Manu­factu­ring" (letz­terer mit lang­jähriger Erfah­rung in Keramik-Tech­nologie, z.B. bei Empfän­gerfil­tern für Funk­geräte) stammen. Diese Unter­nehmen würden ihre Kompo­nenten Anfang 2020 auslie­fern, so der Analyst.

Andau­ernde Gerüchte werden wahr?

So könnte das iPhone SE2 (oder wie es auch immer heißen wird) in etwa aussehen Die Speku­lationen über einen Nach­folger für das iPhone SE kochen schon länger und sind zwischen­durch immer wieder geplatzt. Kuo ist sich inzwi­schen aber ziem­lich sicher, dass die neuen Geräte wirk­lich "Ende des ersten Quar­tals 2020" ausge­liefert werden könnten. Wie schon bekannt, soll das neue Modell "SE 2" auf der Basis des bishe­rigen iPhone 8 (Erst­erschei­nungs­termin war 2017) aufge­baut und in ein leicht modi­fiziertes Gehäuse einge­packt werden.

Stimmen die Vorher­sagen, dann hätte das neue iPhone ein 4,7 Zoll-Display - was vielen Anwen­dern schon "zu groß" ist. Sie würden liebend gerne beim 4-Zoll-Display bleiben, was besser in die Hosen­tasche passt und im Alltag nicht behin­dert. Kritiker wider­spre­chen, dass aktu­elle Apps darauf nicht gut aussehen könnten.

Bessere Hard­ware

Unter der Haube des moder­nisierten iPhone 8/SE2 soll es verbes­serte Hard­ware geben: Gesetzt seien der A13-Chip (bekannt aus dem iPhone 11(Pro) und dazu 3 GB RAM. Das "neue" Gerät werde wieder einen Finger­abdruck­sensor ("Touch ID") haben, eine Gesichts­erken­nung ist hier nicht vorge­sehen. Zwei RAM-Spei­cher­größen soll es geben, wahl­weise mit 64 oder 128 GB und sogar die Gehäu­sefarben sind schon bekannt: Neben "Space­grau" (schwarz) soll es Silber und Rot werden.

Kuo nennt einen Verkaufs­preis ab etwa 400 US-Dollar, was bedeuten könnte, dass das Gerät hier­zulande viel­leicht 400 bis 500 Euro (ohne Subven­tionen) kosten könnte. Zum wirk­lichen Namen des Gerätes ist noch nicht viel bekannt, allen Ernstes würden die Namen "iPhone 8s" oder "iPhone 9" in der Szene disku­tiert.

Korea­nische Quellen bestä­tigen Liefer­termin

Die korea­nische Website The Elec hat derweilen heraus­gefunden, dass der korea­nische Hersteller LG für das neue iPhone den Bild­schirm liefern soll. The Elec geht eben­falls von einem Verkaufs­start Anfang 2020 aus.

Ohne ein großer Prophet zu sein, dürfte das iPhone "SE 2" (oder wie es auch immer heißen mag) ein Erfolg werden.

