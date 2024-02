Besonders schlau: Apple iPhone 16 mit generativer KI

Apple wird das iPhone 16 wohl mit einer gene­rativen Künst­lichen Intel­ligenz auf den Markt bringen. Doch auch bereits erhält­liche Mobil­tele­fone und andere Produkte des Herstel­lers dürften von dieser Errun­gen­schaft profi­tieren. Tim Cook verriet im Rahmen einer Inves­toren­kon­ferenz, dass der Fokus der Firma dieses Jahr auf KI liegt. Man möchte zu einem späteren Zeit­punkt span­nende Neuig­keiten dies­bezüg­lich kommu­nizieren.

Außerdem soll es in puncto Foldables vorwärts gehen. Ein Nach­rich­ten­magazin beteuert, dass ein falt­bares iPhone oder iPad Mini schon 2026 erscheinen könnte.

Apple will im KI-Rennen aufschließen

Die Dynamic Island ist bereits clever, generative KI wäre die nächste Evolution

Bild: Apple Ob Samsung, Google oder Xiaomi, viele namhafte Hersteller werben mit den KI-Kniffen ihrer Handys. Apple hat zwar auch den ein oder anderen Trick hinsicht­lich schlauer Soft­ware auf Lager, der Groß­angriff in Form einer gene­rativen Künst­lichen Intel­ligenz soll aber später in diesem Jahr erfolgen. Android Autho­rity teilt Äuße­rungen von Apple-Chef Tim Cook, die jener während der kürz­lich statt­gefun­denen Inves­toren­kon­ferenz getä­tigt hat. "In Bezug auf gene­rative KI, die, wie ich vermute, unser Fokus ist, haben wir eine Menge Arbeit intern zu erle­digen, wie ich zuvor ange­deutet habe", erklärt die Führungs­kraft.

Es sei immer die oberste Prio­rität, erst die Arbeit zu erle­digen und dann darüber zu spre­chen. Das werde man auch diesmal so hand­haben. Es gebe aber "einige Dinge, die wir sehr span­nend finden und über die wir später in diesem Jahr reden". Es wird erwartet, dass Apple im Juni bei der Entwick­ler­kon­ferenz WWDC 2024 die KI-Features zusammen mit iOS 18 enthüllt. Das iPhone 16 dürfte dann im September zusammen mit dem neuesten Betriebs­system und der gene­rativen Künst­lichen Intel­ligenz auf den Markt kommen.

Neues Gerücht um Apples ersten Falter

Schon etliche Jahre gibt es Gerüchte rund um das erste falt­bare Smart­phone des kali­for­nischen Herstel­lers. Die neuesten Hinweise stammen vom südko­rea­nischen Nach­rich­ten­magazin The Elec (via TechRadar). So will die Webseite erfahren haben, dass das erste Apple-Produkt mit bieg­samer Anzeige eine Display­dia­gonale im oberen Sieben-Zoll-Bereich bis unteren Acht-Zoll-Bereich hat. Dabei soll es sich nicht zwin­gend um ein iPhone Fold handeln. Statt­dessen sei auch ein iPad Mini Fold denkbar. Die Produkt­ein­füh­rung wird von 2026 bis 2027 erwartet.

In einem falt­baren iPhone oder iPad Mini wird wahr­schein­lich weiterhin ein Qual­comm-5G-Modem stecken.