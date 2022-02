Apple bietet im eigenen Online-Store jetzt auch gene­ral­über­holte iPhones an. Aktu­elle Modelle sucht man dort aller­dings vergeb­lich.

Fotos: Image licensed by Ingram Image/teltarif.de, Montage: teltarif.de Apple bietet schon seit vielen Jahren gene­ral­über­holte Geräte in seinem Online-Store an. Anders als beispiels­weise Macs, iPads und diverse Zubehör-Artikel blieb das iPhone im für den deut­schen Markt bestimmten Refur­bished Store bislang unbe­rück­sich­tigt. Das hat sich jetzt geän­dert. Ab sofort sind im Online-Store des ameri­kani­schen Tech­nologie-Konzerns für deut­sche Kunden auch gene­ral­über­holte iPhones zu bekommen.

Wer auf ein iPhone-13-Schnäpp­chen hofft, wird aller­dings schnell enttäuscht. Die aktu­ellen Smart­phones von Apple sind derzeit noch nicht im Refur­bished Store zu finden. Auch das iPhone SE (2020) als letztes Apple-Handy mit physi­schem Home-Button und Finger­abdruck­sensor findet sich bislang nicht unter den gebrauchten, gene­ral­über­holten Geräten.

Aktuell listet Apple verschie­dene - aber nicht alle - Versionen von iPhone 11 und iPhone 12. Wenn es um die aktu­elle Verfüg­bar­keit geht, so ist die Geräte-Auswahl noch weiter einge­schränkt. Zudem sind die Smart­phones oft nur in einer bestimmten Farbe verfügbar. Hand­helds mit 64 GB Spei­cher­platz finden sich beson­ders oft im Refur­bished Store, iPhones mit mehr als 128 GB Spei­cher gibt es eher selten.

Ersparnis von bis zu 266 Euro?

Fotos: Image licensed by Ingram Image/teltarif.de, Montage: teltarif.de Apple zeigt jeweils den Verkaufs­preis für das gene­ral­über­holte Gerät und den Preis an, den der Hersteller für das gleiche Modell als Neuware berechnen würde. Je nachdem, für welches iPhone-Modell sich der Kunde entscheidet, liegt die Ersparnis derzeit bei 100 bis 266 Euro. Das gilt aller­dings nur für den Fall, dass man die Preise mitein­ander vergleicht, die Apple selbst für die Smart­phones verlangt.

Das iPhone 12 Mini mit 64 GB Spei­cher­platz schlägt beispiels­weise im Refur­bished Store mit 579 Euro zu Buche. Als Neupreis nennt Apple 679 Euro. Bei Online-Händ­lern ist das Gerät neu schon zu Preisen ab etwa 600 Euro zu bekommen. Auf eBay wird das Handy als origi­nal­ver­packte Neuware sogar schon für 568 Euro ange­boten - güns­tiger als der Refur­bished-Preis von Apple.

Apple weist darauf hin, dass alle gene­ral­über­holten iPhones mit neuem Akku, neuem Gehäuse und einem Jahr Garantie ange­boten werden. Falls erfor­der­lich werden Original-Ersatz­teile verwendet. Zudem wird auch das komplette Zubehör mitge­lie­fert. Wirk­lich attraktiv sind die Ange­bote aber wohl vor allem für Apple - zur Gewinn­maxi­mie­rung. Inter­essenten sollten vor dem Kauf in jedem Fall recher­chieren, ob es das ins Auge gefasste iPhone-Modell bei anderen Händ­lern viel­leicht sogar als Neuware güns­tiger oder zumin­dest zu vergleich­baren Kondi­tionen bekommt.

In einem Ratgeber zeigen wir die Geschichte des iPhone von 2007 bis heute auf.

