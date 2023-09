Analyst: Dieses iPhone soll 5G-Chip von Apple bekommen

Ein bekannter Analyst blickt in die Glas­kugel und prognos­tiziert, wann es iPhones mit Apple-eigenen 5G-Chips geben soll.

Gerüchte und Prognosen darüber, dass Apple künftig iPhones mit 5G-Chips aus der Eigen­ent­wick­lung ausstatten will, gibt es bereits. So soll das iPhone SE 4 zu den Smart­phone-Modellen gehören, die mit Apple-eigenen 5G-Chips ausge­stattet sind. Angeb­lich soll sich die "Special Edition" bis zum Jahr 2025 verzö­gern.

Bislang sind in iPhones 5G-Modems des Chip­her­stel­lers Qual­comm verbaut. Und daran soll sich auch bei denen nächsten beiden iPhone-Gene­rationen nichts ändern.

Kommt 2025 das erste iPhone mit eigenen 5G-Chips?

Im iPhone 14 Pro (Bild) arbeiten Chips von Qualcomm

Bild: teltarif.de Der bekannte Analyst Ming-Chi Kuo geht davon aus (via GSMARENA), dass sowohl iPhone 15 als auch das nach­fol­gende iPhone 16 weiterhin mit 5G-Modems von Qual­comm ausge­stattet sein werden. Erst ab dem Jahr 2025, also dem Vorstel­lungs­jahr des iPhone 17, soll sich das ändern. Damit könnte das iPhone 17 mögli­cher­weise das erste iPhone-Modell sein, in dem Apple-eigene 5G-Modems verbaut sein werden.

Tradi­tio­nell wird die neue iPhone-Gene­ration eines Jahres im September vorge­stellt. Sollte das iPhone 17 das erste Modell mit Apple-5G-Chip sein und sollte auch das iPhone SE 4 einen solchen an Bord haben, kann zum Stand jetzt nur darüber speku­liert werden, wann ein solches Smart­phone-Modell erscheinen könnte.

Das iPhone SE 2022 ging im März des vergan­genen Jahres an den Verkaufs­start. Sollte Apple das iPhone SE 4 in einem ähnli­chen Zeit­raum im Früh­jahr 2025 vorstellen, könnte es noch einen Chip von Qual­comm verbaut haben. Für uns erscheint es jeden­falls logisch, die Eigen­ent­wick­lung erst im Flagg­schiff des Jahres 2025 zu verbauen, womit das iPhone 17 das erste Smart­phone-Modell des Herstel­lers aus Cuper­tino sein könnte, das nicht mehr auf Qual­comm setzt. Aktuell gibt es noch keine Infor­mationen darüber, welche Vorteile ein von Apple selbst entwi­ckelter 5G-Chip haben könnte.

