Apple: Grund für brennende iPhones wären äußere Schäden

Apple sieht keinen Grund zu Sorge für iPhone-Besitzer Nach Berichten über mehrere iPhone-Brände in China hat Apple auf "äußere Schäden" an den Geräten als Ur­sache ver­wiesen. Die betroffenen Tele­fone seien unter anderem mit Computer­tomo­graphie unter­sucht worden, erklärte der Konzern am Mitt­woch. Eine chinesische Verbraucher­schutz-Gruppe hatte von acht iPhone-Bränden in den Monaten September bis November gesprochen. Apple betonte, die bisher untersuchten Geräte hätten klare Hin­weise auf eine äußere Ein­wirkung auf­gewiesen, was zu dem "thermalen Ereignis" geführt habe. Man habe keinen Grund zur Sorge für Nutzer der Geräte gefunden.

Akkubrände bei Smartphones nicht neu

Smart­phone-Brände sorgen für mehr Auf­merksam­keit, seit Samsung im Herbst mehrere Millionen Geräte seines neuen Telefons Galaxy Note 7 zurück­rufen musste. Da auch ver­meintlich sichere Aus­tausch­geräte noch Feuer fingen, stellte der Markt­führer aus Süd­korea die Produktion des Modells schließlich ganz ein. Apple erklärte mit Blick darauf, man sei sich darüber bewusst, dass die Ver­braucher "besorgter denn je" über die Sicher­heit von Batterien in ihren Mobil­geräten seien. Auch in der Vergangen­heit waren Smart­phones verschiedener Her­steller vereinzelt in Brand geraten. Das lag oft an der Ver­wendung falscher oder defekter Lade­geräte.



