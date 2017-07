Apple iPhone 8 kommt pünktlich, aber deutlich teurer

Apple iPhone 8 kommt wohl pünktlich, wird aber teurer Apple wird das neue iPhone 8 oder iPhone Pro wieder im September vorstellen. Der Apple-Analyst Rod Hall von J.P Morgan hat prognostiziert, dass das neue Highend-Smartphone pünktlich im Herbst erscheinen wird. Damit widerspricht Hall den Gerüchten, dass die neue iPhone-Generation verzögert präsentiert wird. Allerdings geht er davon aus, dass das iPhone 8 zunächst in einer begrenzten Menge zum üblichen Start im September zur Verfügung stehen könnte, wie er gegenüber 9to5mac.com mitgeteilt hat.

Apple iPhone 8 Datenblatt

[ Teurer-Gerücht ]

] 3D-Sensor-Gerücht

OLED-Gerücht

Gerücht

Grund für die zunächst geringe Stückzahl sei, dass Apple in seinem neuen iPhone ein OLED-Display verbaut. Zunächst wurde angenommen, dass durch einen verspäteten Produktions­start des iPhone Pro mit OLED-Panel eine Kettenreaktion auslöst wird und dies zu einer verzögerten Vorstellung führe. Dem ist Rod Hall zufolge aber nicht so. Es kann aber davon ausgegangen werden, dass das iPhone 8 erst im Oktober oder November in der von Apple gewünschten Menge für alle Inter­essenten erhältlich ist.

Höherer Preis für iPhone 8 droht

Im September werden wohl nur rund zwei Millionen Einheiten an die Käufer ausgeliefert werden. Bisher war der Analyst von neun Millionen iPhone 8 ausgegangen. Hall rechnet damit, dass im vierten Quartal dieses Jahres 42,2 Millionen statt 49,5 Millionen Einheiten verkauft werden. Außerdem geht Hall auf deutliche höhere Produktions­kosten für das iPhone 8 ein. Dies wird sich entsprechend auf den Verkaufspreis auswirken. So könnte das iPhone 8 zum Start 1100 US-Dollar und mehr kosten. Zum Vergleich: Das Apple iPhone 7 Plus in der 32-GB-Version kostet online derzeit mindestens 768 Euro (inklusive Versandkosten).

Eventuell wird das neue Apple iPhone 8 auch AR-Anwendungen bieten und sich der Akku per Induktion kabellos aufladen lassen. In einer anderen Meldung haben wir darüber berichtet, dass das Apple iPhone 8 wohl mit einem 3D-Sensor kommt.