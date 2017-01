Apple iPhone 8 mit Metall-Rahmen & Glas-Rückseite

Beim iPhone 8 könnte Apple wieder auf einen Metall-Rahmen und eine Glas-Rückseite setzen, wenn man den neusten Gerüchten Glauben schenkt. Der Hersteller bietet seine Smartphones seit dem iPhone 5 mit einem Unibody-Metall-Gehäuse an. Dieses besteht aus leichtem Aluminium (7000-Serie). Der Material-Einsatz könnte sich bei der kommenden Flaggschiff-Generation nun ändern. Schon beim Apple iPhone 4 fand ein Gehäuse aus Glas und Edelstahl Einsatz.

Datenblätter Apple iPhone 8

Allerdings soll dieses Mal der Metall-Rahmen stabiler sein als der des iPhone 4, wie appleinsider.com schreibt. Grund für die Neuausrichtung des Gehäuses könnte sein, dass Apple nach dem Bendgate-Fiasko des iPhone 6 bzw. 6 Plus oder iPhone 6S bzw. 6S Plus seinen Kunden ein nicht mehr so leicht verformbares Smartphone mit dem iPhone 8 anbieten möchte. Bereits früher hatte der Analyst Ming-Chi Kuo auf ein mögliches Glas-Design bei der nächsten iPhone-Generation hingewiesen. Zudem hat dieser angedeutet, dass das neue iPhone 8 unter anderem ein Display mit OLED-Technologie, drahtlose Aufladung und eine virtuelle Home-Taste erhält.



Unibody-Gehäuse beim Apple iPhone 6 Unibody-Gehäuse beim Apple iPhone 6

Rostfreies Edelstahl und besondere Fertigung

Der für den Rahmen des iPhone 8 verwendete Edelstahl soll wie beim iPhone 4 rostfrei sein und aus mehreren Bauteilen bestehen, die zusammengeschmiedet werden, wodurch der Rahmen weniger anfällig für Risse oder Brüche werden soll. Beim iPhone 4 und iPhone 4S hatte Apple den Metall-Rahmen mit eine CNC-Fräse aus einem Stück anfertigen lassen.

Seit Kurzem hält sich auch das Gerücht, dass Apple beim iPhone 8 auf die AMOLED-Technologie bei den Displays wechseln möchte. Das Display des iPhone 8 soll den Gerüchten zufolge zwischen 4,7 und 5,5 Zoll in der Diagonale messen. Zum Vergleich: Das iPhone 7 ist mit einem 4,7-Zoll-Display und das iPhone 7 Plus mit einem 5,5-Zoll-Retina-Display ausgestattet. In einer separaten Meldung lesen Sie, warum Apple zu dieser Display-Technologie wechseln könnte.