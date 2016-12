Gerücht: Apple sagt Veröffentlichung von iPhone 8 ab

Laut asiatischen Medienberichten wird Apple bei den iPhone-Modellen im kommenden Jahr am bisherigen Design festhalten. Der A11-Prozessor soll für mehr Leistung sorgen.

Kein iPhone 8 im nächsten Jahr? In den vergangenen Monaten machte das Gerücht die Runde, Apple werde im kommenden Jahr zum zehnten Geburtstag des iPhone ein komplett überarbeitetes Smartphone auf den Markt bringen. Dieses sollte auch in neuem Design daherkommen. Glaubt man einem Bericht des japanischen Blogs Macotakara, der sich auf taiwanesische Lieferantenkreise bezieht, dann könnte es bei den Apple-Fans lange Gesichter geben.

Dem Bericht zufolge wird Apple nämlich 2017 nicht etwa ein komplett neues iPhone auf den Markt bringen, sondern erneut nur "S-Modelle". Sprich: Der Hersteller würde anstelle des iPhone 8 nur ein iPhone 7S und ein iPhone 7S Plus veröffentlichen. Dabei würde es sich um Weiterentwicklungen der bestehenden Geräte, nicht aber um komplette Neuentwicklungen handeln.

Design soll unverändert bleiben

Das Design der aktuellen iPhone-Generation soll demnach beibehalten werden. Dabei wurde dieses bereits seit der Markteinführung des iPhone 6 nicht mehr grundlegend verändert, wenn man einmal davon absieht, dass der Homebutton nun nicht mehr klickbar ist und Apple die 3,5-Millimeter-Klinkenbuchse für den Kopfhörer weggelassen hat.

Zwar mag das Design sich in der Vergangenheit bewährt haben. Zeitgemäß erscheint es nicht mehr. Huawei zeigt beim Mate 9, wie ein Smartphone nicht größer als das iPhone 7 Plus sein muss und dennoch einen deutlich größeren Bildschirm (5,9 gegenüber 5,5 Zoll) mit sich bringen kann. Apple verschenkt zu viel Platz vor allem oberhalb und unterhalb des Touchscreens. Es wäre mehr als enttäuschend, wenn Apple daran nun ein weiteres Jahr festhalten würde.

Schnellerer Prozessor als einzige wichtige Neuerung?

Wie es bei Macotakara weiter heißt, sollen iPhone 7S und iPhone 7S Plus dank dem integrierten A11-Prozessor schneller als die aktuellen Smartphones von Apple sein. Weitere Neuerungen seien nicht zu erwarten. So würde Apple bei den neuen iPhones auch auf die Möglichkeit der kabellosen Aufladung verzichten. Das in der Vergangenheit als Gerücht gehandelte Gehäuse aus Glas werde es ebenfalls nicht geben.

Sollte sich der Bericht bestätigen, so würden die im kommenden Jahr zu erwartenden Geräte nicht gerade für neuen Schwung beim iPhone-Verkauf sorgen. In diesem Jahr sind die Verkaufszahlen für die Smartphones von Apple erstmals rückläufig. Der Anreiz zum Kauf eines neuen Handys wäre bei einem komplett überarbeiteten Modell mit modernisiertem Design vermutlich ungleich höher als bei einem weiteren S-Modell.