Preiskracher: Apple iPhone 7 mit 32 GB

Apple iPhone 7 mit 32 GB Speicher günstig bei mobilcom-debitel kaufen mobilcom-debitel bietet mal wieder das Apple iPhone 7 ab sofort als Preiskracher für nur 539 Euro an. Das Angebot gilt bei Buchung über die Spezial-Seite oder nach dem Wochenende auch in den Shops von mobilcom-debitel - solange der Vorrat reicht und längstens bis zum 18. Oktober. Die einmaligen Versand­gebühren in Höhe von rund 5 Euro lassen sich nur sparen, wenn sich der Käufer das iPhone 7 in eine naheliegende Filiale liefern lässt. Doch handelt es sich bei dem Angebot um ein Schnäppchen oder ist das Modell bei anderen Online-Händlern noch günstiger verfügbar? Wir haben einen kurzen Preis-Vergleich gemacht.

Der Vergleich zeigt, dass das Apple iPhone 7 bei mobilcom-debitel ein Schnäppchen ist. So gehen die Online-Preise für die gleiche Ausführung erst bei rund 570 Euro (inklusive Versandkosten) los und das auch nur bei Amazon Marketplace oder eBay. Damit spart der Käufer mindestens 30 Euro.

Die Specs des Apple iPhone 7 und ein Test

Das Apple iPhone 7 hat ein Display, das 4,7 Zoll (11,9 Zentimeter) in der Diagonale misst. Die Auflösung beträgt 750 mal 1334 Pixel. Für eine gute Leistung sorgen ein A10-Fusion-Chip, der aus vier Kernen besteht, sowie ein Arbeitsspeicher mit 3 GB. Der interne Speicher bietet eine Kapazität von 32 GB - ein microSD-Slot ist, wie immer bei Apple-Smartphones, nicht integriert.

Außerdem bietet Apple iPhone 7 eine LTE-Geschwindig­keit von bis zu 450 MBit/s im Downstream bzw. 50 MBit/s im Upstream sowie WLAN-ac bzw. -n für das mobile Surfen im Internet. Auf der Rückseite ist eine 12-Megapixel-Kamera integriert, mit der sich sehenswerte Fotoergebnisse erzielen lassen, wie unser Test zeigt. Auch die Selfies mit der 7-Megapixel-Frontkamera gehen in Ordnung. Weiterhin verfügt das iPhone 7 über einen Home-Button mit eingebautem Finger­abdruck­scanner, unterstützt die Schutzklasse IP67 sowie A-GPS/Glonass und NFC.

Das Apple-Smartphone wurde von teltarif.de bereits überprüft und hat eine Gesamtnote im neuen Testverfahren erhalten. Mehr dazu erfahren Sie in unserem ausführlichen Test des Apple iPhone 7.