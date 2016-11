Apple iPhone 7 mit 32 GB: Schnäppchen mit Haken

Das Apple iPhone 7 ist in der 32-GB-Version für kurze Zeit als Sonntagskracher bei mobilcom-debitel verfügbar. Allerdings hat das Angebot auch einen Haken.

Apple iPhone 7 mit 32 GB bei mobilcom-debitel im Angebot Am dem 20. November bietet mobilcom-debitel das Apple iPhone 7 mit 32 GB als Sonntagskracher über eine spezielle Webseite an. Die Anzahl der Geräte ist begrenzt. Bei mobilcom-debitel ist das Smartphone nur in der Farbvariante Schwarz für 659,99 Euro zu haben.

Wir haben den Schnäppchen-Check gemacht und zeigen, ob sich der Kauf des Modells bei mobilcom-debitel lohnt oder ob es das iPhone 7 mit 32 GB bei anderen Online-Händlern günstiger gibt. Ein kurzer Vergleich zeigt, dass die Preise für das Apple-Smartphone online bei 699 Euro (inklusive Versandkosten) beginnen. Somit ist das Angebot preislich gesehen günstig. Doch macht der günstigere Preis das Angebot zu einem Schnäppchen? Nicht unbedingt, denn das Apple iPhone 7 ist noch bis Ende Januar mit einem Netlock von Vodafone versehen. Das iPhone 7 ist damit an das Mobilfunk-Netz von Vodafone gebunden und der Besitzer kann das Smartphone nur mit einer SIM-Karte von Vodafone sowie SIM-Karten von anderen Providern im Vodafone-Netz betreiben. Über eBay wird ein Apple iPhone 7 mit 32 GB und Vodafone-Branding bereits für 649 Euro angeboten. Wer dennoch das Angebot wahrnehmen möchte, der muss sich noch bis Ende Januar gedulden, bis er das Smartphone mit freier Netzwahl nutzen kann. Der Netlock soll laut der Aussage von mobilcom-debitel zum genannten Zeitpunkt automatisch wegfallen.

Diese Specs hat das Apple iPhone 7

Das Display des Apple iPhone 7 misst 11,9 Zentimeter (4,7 Zoll) in der Diagonale und bietet eine Auflösung von 750 mal 1334 Pixel bei einer Pixeldichte von 326 ppi. Für die Leistung sorgen 3 GB RAM und ein A10-Fusion-Chip. Schnappschüsse gelingen mit der 12-Megapixel-Kamera auf der Rückseite des iPhone 7; Selfie-Aufnahmen sind mit der 7-Megapixel-Kamera auf der Vorderseite möglich.

Ansonsten verfügt das Apple iPhone 7 über einen Fingerab­druckscanner im Home-Button und unterstützt LTE mit bis zu 450 MBit/s im Downstream sowie NFC und Bluetooth 4.2.

Das neue Apple-Smartphone haben wir bereits auf Herz und Nieren geprüft. Wie sich das Modell im Alltag schlägt, erfahren Sie in unserem ausführlichen Test des Apple iPhone 7.