Schnäppchen-Check: Apple iPhone 6 Plus bei Aldi

Das Apple iPhone 6 Plus in der 16-GB-Version ist ab dem 12. April in den Filialen von Aldi Süd erhältlich. Zudem wird das Modell im Bundle mit einem Starterset von Aldi Talk angeboten, wie mydealz.de in einem Offline-Prospekt entdeckt hat. Der Preis für das Paket schlägt mit 479 Euro zu Buche. Wir haben den Schnäppchen-Check gemacht und zeigen, ob das Modell bei anderen Händlern online günstiger verfügbar ist.

Ein kurzer Preis-Vergleich macht deutlich, dass das Apple iPhone 6 Plus bei anderen Händlern online ab rund 482 Euro (inklusive Versandkosten) zu haben ist. Damit handelt es sich um das Aldi-Süd-Angebot um ein Schnäppchen. Es ergibt sich eine Preisdifferenz von rund 3 Euro. Zudem erhalten Käufer das Aldi-Talk-Paket als kostenlose Beigabe dazu. Im Aldi-Talk-Paket ist ein einmaliges Startguthaben in Höhe von 10 Euro inbegriffen. Auf unserer Anbieterseite erhalten Sie alle Details zum Prepaid-Tarif von Aldi Talk.



Diese Ausstattung bietet das Apple iPhone 6 Plus

Das Apple iPhone 6 Plus ist mit einem 5,5-Zoll-Display ausgestattet, das eine Auflösung von 1080 mal 1920 Pixel bei einer Pixeldichte von 401 ppi bietet. Beim Prozessor handelt es sich um einen A8-Chip, dessen zwei Kerne mit je 1,4 GHz getaktet sind. Diesem steht ein M8-Motion-Coprozessor zur Seite. Der Arbeitsspeicher ist mit 1 GB angegeben. Der interne Speicher bietet lediglich eine Kapazität von 16 GB. Eine Speicher­erweiterung per microSD-Slot ist nicht gegeben, dies sollte vor dem Kauf des Gerätes mit bedacht werden. Gerade in den Zeiten, wo der Nutzer mit seinem Smartphone viele Fotos schießt oder Videoaufnahmen macht, kommt man bei der geringen Kapazität schnell an die Grenzen.

Außerdem unterstützt das iPhone 6 Plus LTE mit einer Geschwindigkeit von bis zu 150 MBit/s im Downstream bzw. im Upstream. Für Schnappschüsse steht auf der Rückseite eine 8-Megapixel-Kamera zur Verfügung; die Frontkamera macht Aufnahmen mit nur 1,2 Megapixel - Selfie-Fans werden mit dieser Kamera keine Freude haben, da diese Kamera dafür nicht mehr zeitgemäß ist. Zu den weiteren Features des großen Apple-Smartphones gehören ein im Home-Button integrierter Finger­abdruck­scanner und NFC-Support.

Wie sich das Apple-Smartphone im täglichen Einsatz schlägt, erfahren Sie in unserem ausführlichen Test des iPhone 6 Plus.