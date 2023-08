Speicherhammer: Apple iPhone 15 Pro (Max) mit 2 TB?

Im kommenden Monat wird die Apple-Keynote erwartet, auf der die neue iPhone-Gene­ration vorge­stellt wird. Es ist wahr­schein­lich, dass Apple wieder vier Modelle aus dem Ärmel schüt­telt: iPhone 15, iPhone 15 Plus und zwei Pro-Modelle. Neuen Gerüchten zufolge sollen iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max in Versionen mit beson­ders großer interner Spei­cher­kapa­zität veröf­fent­licht werden. Abwegig ist das nicht. Im Zuge der iPhone-13-Pro-Serie wurden 1-TB-Versionen einge­führt, unter anderem wegen hoher Spei­cher­platz-Anfor­derungen bezüg­lich Aufnahmen im ProRes-Video-Format.

Bereits im vergan­genen Jahr gab es vor der Neuvor­stel­lung der iPhone-14-Serie Gerüchte darüber, dass es Versionen mit 2-TB-Spei­cher geben könnte. Bewahr­heitet hat sich das nicht. Nun könnten iPhones mit dieser großen Kapa­zität im Zuge der neuen Gene­ration veröf­fent­licht werden.

iPhone 15 Pro mit 2 TB Spei­cher möglich

Der Nachfolger des iPhone 14 Pro (Bild) könnte in einer 2-TB-Version angeboten werden

Bild: teltarif.de

Gerüchten zufolge will Apple in diesem Jahr die Pro-Modelle respek­tive iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max mit 2 TB Spei­cher ausstatten. Wie das Online-Portal MacRumors berichtet wurde auf dem korea­nischen Naver-Blog eine Liefe­ran­ten­quelle bestä­tigt, die besagt, dass iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max die doppelte maxi­male Spei­cher­kapa­zität wie die iPhone-14-Pro-Modelle bekommen sollen.

Darüber hinaus berichtet MacRumors über einen Weibo-Account, auf dem die gleiche Behaup­tung aufge­stellt worden sei. Zugleich soll es auch darum gegangen sein, dass die Pro-Modelle der kommenden Gene­ration in der Basis-Version 256 GB interne Spei­cher­kapa­zität erhalten sollen und nicht 128 GB, wie es bei iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max der Fall ist.

Was könnten die neuen iPhones kosten?

Gerüchten zufolge sollen die neuen iPhone-Modelle gegen­über den Vorgän­gern noch­mals im Preis steigen. Versionen mit 2 TB Spei­cher dürften die Preise aber in astro­nomi­sche Höhen treiben. Wir wagen einen Ausblick und orien­tieren uns an den Preisen aus dem vergan­genen Jahr ohne eine gene­relle Preis­stei­gerung zu berück­sich­tigen.

Nach der Unver­bind­lichen Preis­emp­feh­lung des Herstel­lers kostet das iPhone 14 Pro mit 1 TB Spei­cher 1949 Euro. Das ist ein Aufpreis in Höhe von 260 Euro gegen­über dem 256-GB-Modell (1689 Euro). Gehen wir davon aus, dass für eine 2-TB-Version noch­mals 260 Euro mehr fällig werden, könnte ein iPhone 15 Pro mit 2 TB über 2200 Euro kosten. Und beim Pro-Max-Modell wären es entspre­chend noch­mals mehr - speku­lativ weit über 2300 Euro.

iPhone-Keynote im September

In der vergan­genen Woche berich­teten wir darüber, dass die Apple-Keynote Gerüchten zufolge am 13. September statt­finden wird. Der gut infor­mierte Bloom­berg-Redak­teur Mark Gurman geht aktuell davon aus, dass die Apple-Keynote bereits am 12. September statt­finden wird, wie er in einem Tweet über "X" speku­liert.

