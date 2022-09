iPhone 14 (Pro): Privatsphäre-Indikatoren im Kamera-Cut-Out

Bereits in der nächsten Woche will Apple sein iPhone-Port­folio für 2022 bekannt geben, das aus zwei Modellen mit 6,1-Zoll-Displays und zwei Pro-Modellen mit 6,7-Zoll-Screens bestehen soll. Dass Apple die altbe­währte Notch bei den neuen Pro-Versionen durch einen pillen­för­migen und einem punkt­för­migen Displayaus­schnitt für das TrueDepth-Kame­rasystem inklu­sive Face ID ersetzen wird, ist längst nichts Neues mehr.

Abdunk­lung lässt Kame­raele­mente mitein­ander verschmelzen

Jüngst berich­tete MacRumors, dass Apple die Kamera- und Sensor-Elemente beim beleuch­teten Display anschei­nend durch eine soft­ware­basierte Abdunk­lung des Raumes dazwi­schen zu einem einzelnen pillen­för­migen Ausschnitt verschmelzen lässt. Durch die opti­sche Zusam­men­legung der Kamera- und Sensor-Elemente ergibt sich ein homo­generes Bild. Zudem wirkt eine einzelne Ausspa­rung während der Nutzung weniger irri­tie­rend als zwei sepa­rate Ausschnitte.

Die Infor­mation, die von einem anonymen Tipp­geber stammen soll, wurde vom Bloom­berg-Jour­nalist Mark Gurman in einem Tweet bestä­tigt.

Indi­katoren-Darstel­lung wird dem Mac ähnli­cher

Kurz danach wurde MacRumors von einem Forums-Nutzer ein Beitrag mit Bildern zuge­spielt. Auf den Darstel­lungen sind zwei farbige Punkte in dem Raum zwischen den Kame­raele­menten zu sehen, bei denen es sich offen­sicht­lich um Privat­sphäre-Indi­katoren handelt. Die Infor­mationen könnten von Foxconn-Mitar­bei­tern stammen, die an der Produk­tion des iPhone 14 Pro betei­ligt sind.

Bei seinen aktu­ellen iPhones inklu­sive iPhone 13 Pro lässt der Hersteller einen kleinen oran­gefar­benen Punkt in der oberen rechten Ecke des Displays aufleuchten, sobald eine Anwen­dung das Mikrofon des iPhones verwendet. Ein grüner Punkt zeigt die Nutzung der Smart­phone-Kamera an. Auf dem iPhone 14 Pro will Apple diese Anzeigen durch die Verschie­bung in den abge­dun­kelten Bereich deut­lich sicht­barer machen. Pillenförmiger Ausschnitt des iPhone 14 Pro zeigt Privatsphäre-Indikatoren für Kamera und Mikrofon an

Bild: MacRumors-Forum / anonym-AS Die Darstel­lung der Daten­schutz-Indi­katoren wird somit der LED-Kame­rasta­tus­anzeige des Mac ähneln. Beim Antippen der Punkte soll eine Liste mit Infor­mationen darüber erscheinen, welche Apps die Hard­ware des iPhones verwenden.

Die Foren­quelle behauptet auch, dass Apple die Kamera-App über­arbeiten und die meisten Steu­erele­mente an den oberen Rand des Displays verschieben wird, um dem Benutzer eine größere Ansicht der Kame­ravor­schau zu bieten. Diese Ände­rung soll jedoch noch nicht fest­stehen. Da sowohl das iPhone 14 als auch das 14 Max weiterhin eine klas­sische Notch verwenden, wird bei diesen Geräten bezüg­lich der Indi­katoren-Anzeige wohl alles beim Alten bleiben.

