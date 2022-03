iPhone 14 (Max): Neue Renderbilder sorgen für Ernüchterung

Nachdem der Leaker Max Wein­bach vor einigen Tagen auf CAD-Files basie­rende Zeich­nungen des iPhone 14 Pro und 14 Pro Max auf Twitter veröf­fent­licht hatte, kursieren jetzt einige neue Render­bilder der Basis­modelle iPhone 14 und iPhone 14 Max im Netz.

Die Bilder stammen vom ukrai­nischen Konzept­desi­gner Konstantin Kono­valov und präsen­tieren die beiden Smart­phones in einem Design, das man schwer­lich als inno­vativ bezeichnen kann. Täglich grüßt das Murmel­tier - in diesem Fall jenes namens iPhone 13, dem gegen­über sich der Nach­folger, wie bereits vermutet, offenbar kaum verän­dern wird.

Apple inten­siviert Design­sprung zwischen Basis- und Pro-Modellen

Auch die von Kono­valov erstellten Rende­rings basieren auf CAD-Files. Die Konzept­bilder verdeut­lichen, dass Apple die iPhone-14 Pro-Vari­anten in diesem Jahr offenbar signi­fikant von den Basis­modellen abheben will, und das nicht nur in puncto Design: Ledig­lich die Pro-Modelle erhalten eine ins Display einge­bet­tete Dual-Punch-Hole-True-Depth-Kamera, während das iPhone 14 und 14 Max wie gehabt mit einer breiten Notch aufwarten. Diese ragt augen­schein­lich in den Screen hinein. Renderbilder des iPhone 14 und iPhone 14 Max

Bild: Konstantin Konovalov / @aaple lab

Die hier gele­akten Entwürfe zeigen die schon bekannte quadra­tische Kame­raein­heit mit den schräg versetzten Linsen beim iPhone 14 und der Triple-Cam beim größeren iPhone 14 Max. An der Anord­nung der Laut­stärke-Wippe und Home-Taste hat sich eben­falls nichts geän­dert. Da die genauen Maße der beiden Basis­modelle noch nicht bekannt sind, kann sich das finale Design von den hier gezeigten Darstel­lungen erheb­lich unter­scheiden.

High-End-Modelle werden vermut­lich pumme­liger

Etwas anders sieht es beim iPhone 14 Pro und 14 Pro Max aus. Von Max Wein­bach veröf­fent­lichte CAD-Zeich­nungen, die sämt­liche Maßan­gaben beinhalten, beschei­nigen den High-End-Smart­phones einen etwas dickeren Korpus im Vergleich zu den Vorgän­gern. Auch der Kame­rabu­ckel soll angeb­lich stärker hervor­stehen.

Den Zeich­nungen zufolge sollen die Abmes­sungen des iPhone 14 Pro Max 77,58 x 160,7 x 7,85 Milli­meter betragen. Im Vergleich dazu misst das iPhone 13 Pro Max 78,1 x 160,8 x 7,65 Milli­meter. Das iPhone 14 Pro wird voraus­sicht­lich mit 71,45 x 147,46 x 7,85 Milli­meter aufwarten, während das iPhone 13 Pro mit 71,5 x 146,7 x 7,65 Milli­meter daher­kommt.

Die iPhone-13-Modelle wurden am 14. September 2021 vorge­stellt. Wenn Apple sein Veröf­fent­lichungs­muster fort­setzt, dürften wir spätes­tens im September dieses Jahres wissen, wie die finalen iPhone-14-Modelle aussehen werden. Bis dahin wird es sicher­lich noch den einen oder anderen Leak geben.

Die für Face ID benö­tigte Technik könnte ihren Platz mögli­cher­weise in einer der Display-Ausspa­rungen des iPhone 14 Pro und 14 Pro Max oder in der Notch des iPhone 14 oder 14 Max finden. Genaueres erfahren Sie in einem weiteren Artikel.