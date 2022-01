iPhone 13: Weiterhin Probleme mit pink färbendem Display

Nicht alle Exem­plare des iPhone 13 kamen fehler­frei auf den Markt, eines dieser Probleme, das sich pink färbende Display, sucht manche Anwender immer noch heim. Apple äußerte sich jüngst zu der Thematik und konnte die Betrof­fenen beru­higen. Es würde sich um einen Soft­ware­fehler handeln, der Bild­schirm an sich sei nicht beschä­digt. Die pink­far­bene Anzeige ist aller­dings nicht das einzige Ärgernis, denn das iPhone 13 friert in diesem Fall ein. Anschlie­ßend hilft nur noch ein Neustart, aber selbst der führt nicht zwin­gend zum Erfolg.

iPhone 13: User beklagen sich färbendes Display

Unerfreulich: Pink-Effekt beim iPhone 13

Bereits wenige Wochen nach dem Verkaufs­start der aktu­ellen Apple-Smart­phone-Serie tauchten Berichte über den Pink-Effekt im Herstel­ler­forum und Platt­formen wie Reddit auf. Die Anzahl der Betrof­fenen ist zwar über­schaubar, dennoch ist es schade, dass diese bislang keine Lösung in Sicht haben. Apple selbst schwieg sich bislang über den sich pink färbenden Bild­schirm aus. Gegen­über mydrivers (via 9to5Mac) bestä­tigte der Konzern aber nun den Fehler. Unter­suchungen hätten ergeben, dass es ein Soft­ware­pro­blem ist. Die Hard­ware sei nicht beein­träch­tigt. Ob an einem Bugfix gear­beitet wird, teilte der Hersteller nicht mit.

Zumin­dest wurde in der neuesten iOS-Version, dem Veröf­fent­lichungs­kan­didat von iOS 15.3, kein Hinweis auf eine entspre­chende Fehler­behe­bung gefunden. Wer das Ärgernis bei sich entdeckt, findet nicht zwin­gend Unter­stüt­zung bei Apple. Ein Umtausch des Mobil­geräts richtet sich nach der Kulanz des Kunden­diensts. Manchmal lehnt der Hersteller eine Rück­gabe mit der Begrün­dung ab, dass es sich um einen Soft­ware­fehler handelt.

Apples Rat beim pink­far­benen Display

Einen kleinen Tipp gibt das Unter­nehmen Anwender zwar auf den Weg, diesen dürften aber die meisten Betrof­fenen ohnehin schon auspro­biert haben. So sollen die Nutzer ihre Daten sichern und ein Update zur neuesten verfüg­baren iOS-Version voll­ziehen. Damit sollen Inkom­pati­bili­täten zwischen einer App-Version und einer iOS-Version ausge­schlossen werden. Viele Meldungen über das Problem beziehen sich auf das iPhone 13 Pro und das iPhone 13 Pro Max. Es ist aber nicht ausge­schlossen, dass auch iPhone 13 und iPhone 13 Mini betroffen sind.

Wir haben mit dem iPhone 13 Pro Max einen Lang­zeit-Test voll­zogen.