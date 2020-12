Das iPhone 12 Pro Max ist das Schwer­gewicht der aktu­ellen iPhone-Gene­ration. Was es kann - und was nicht - lesen Sie im nach­fol­genden Test­bericht.

Fans von großen Smart­phones bietet sich mitt­ler­weile eine große Auswahl an Modellen - und die werden mit jeder neuen Gene­ration nicht selten größer. Das iPhone 12 Pro Max ist so ein Handy, das im Vergleich zum Vorgänger nochmal an Volumen dazu gewonnen hat. Auch die anderen drei Vertreter des 2020er-Port­folios schauen zu dem 6,7-Zoll-Riesen auf.

Ob das nicht nur auf das Format des Smart­phones aus der kali­for­nischen Schmiede bezogen ist und das iPhone 12 Pro Max auch abseits davon Größe beweist, lesen Sie im nach­fol­genden Test­bericht. Alle tech­nischen Daten zum iPhone können Sie dem Daten­blatt entnehmen.

Design und Display

Das Display misst in der Diagonale 6,7 Zoll

Bild: teltarif.de Das Design des iPhone 12 Pro Max ist mit dem von iPhone 12 mini, iPhone 12 und iPhone 12 Pro iden­tisch: Mix aus breiter Wasser­tropfen-Notch und iPhone-4-Gehäuse-Design. Auch beim größten neuen iPhone sieht die Kombi­nation gut aus. Die Verar­bei­tung ist tadellos, aufgrund der Größe und der rutschigen Rück­seite liegt das iPhone 12 Pro Max aber nicht so gut in der Hand wie beispiels­weise das klei­nere iPhone 12 mit 6,1 Zoll Bild­schirm­dia­gonale. Beim Max wird der Versuch einer einhän­digen Bedie­nung zur Qual, was aber in der Natur großer Smart­phone-Modelle liegt.

Aufgrund der glatten Rück­seite ist ein Schutz­case obli­gato­risch. Das geht zwar zu Lasten der schönen Optik, das iPhone 12 Pro Max kostet in der kleinsten Spei­cher­aus­füh­rung mit 128 GB bereits 1217,50 Euro. Und das Gerät möchte man in der Regel nicht unge­schützt fallen lassen. Wir hatten im Test ohne Schutz­case große Mühe, das iPhone ohne Fokus auf stän­dige Entglei­tungs­gefahr zu verwenden. Mit einem Gewicht von 226 Gramm ist es zudem kein Leicht­gewicht, im Vergleich zum direkten Vorgänger iPhone 11 Pro Max ist es aber auch nicht schwerer geworden. Die Blickwinkelstabilität des Displays

Bild: teltarif.de Das Display konnte uns im Hellig­keits­test über­zeugen. Mit einem von uns ermit­telten Wert von 821 cd/m² ist das OLED über­durch­schnitt­lich hell, weshalb sich das iPhone 12 Pro Max einen Platz in der Besten­liste der Smart­phones mit den hellsten Displays 2020 sichern kann.

Wer sich für ein Smart­phone in der Größe des iPhone 12 Pro Max inter­essiert, wird sicher­lich an Multi­tas­king und Enter­tain­ment denken. Bei den Abmes­sungen 160,8 mm mal 78,1 mm mal 7,4 mm fällt die große Einker­bung auf der Front nicht ganz so stark ins Gewicht wie beispiels­weise beim deut­lich klei­neren iPhone 12 mini mit 5,4 Zoll. Das iPhone 12 Pro Max eignet sich so gut zum Video­strea­ming und mobilen Zocken. Die Notch berei­tete uns jeden­falls aufgrund der Größe des iPhone 12 Pro Max keine weiteren Probleme.

Perfor­mance und Akku

Gehäuserückseite des blauen Modells ("Pacific Blue")

Bild: teltarif.de Die A14-Bionic-CPU von Apple, die im iPhone 12 Pro Max werkelt, sorgt sowohl in der Praxis als auch mit Zahlen für eine ausge­zeich­nete Perfor­mance. Auf Eingaben reagiert das iPhone blitz­schnell, Apps werden flott geöffnet und aufwen­dige Programme wie an die Hard­ware hohe Ansprüche stel­lende Spiele sind kein Problem. Der von uns ermit­telte AnTuTu-Gesamt­wert liegt bei 574.673 - ein sehr guter Wert.

Der Akku ist mit 3687 mAh etwas größer als der des Vorgän­gers (iPhone 11 Pro Max: 3500 mAh). In unserem Akku­test konnte das neue Max mit rund sieben Stunden Lauf­zeit zwar keinen atem­berau­benden Wert einfahren, die Nutzung eines in der Redak­tion verwen­deten iPhone 11 Pro Max, das eben­falls etwa rund sieben Stunden im Akku­test durch­hielt, hat gezeigt, dass bei durch­schnitt­licher Verwen­dung mit entspre­chenden Stand-by-Zeiten abseits des Prüf­ver­fah­rens etwa einein­halb Tage drin sein können, bis der Strom­spei­cher wieder aufge­laden werden muss. Gene­rell unter­stützt der Akku des iPhone 12 Pro Max schnelles Aufladen mit bis zu 20 Watt und induk­tive Vorgänge mit bis zu 15 Watt Ausgangs­leis­tung.

Konnek­tivität, Spei­cher und 5G

Auf einen USB-C-Anschluss wird weiterhin verzichtet, statt­dessen wird der Akku per Ligh­ting-Konnektor aufge­laden. Ein Netz­teil liegt gene­rell in den Schach­teln der neuen iPhones nicht mehr bei - ledig­lich das Light­ning-auf-USB-C-Kabel wird mitge­lie­fert. Um einen passenden Adapter müssen sich die Käufer des iPhone 12 Pro Max selbst kümmern. Im Kartenslot ist Platz für eine Nano-SIM-Karte

Bild: teltarif.de Wich­tige Stan­dards, wie das aktu­elle Wi-Fi 6, Blue­tooth 5.0 und NFC zum Bezahlen mit Apple Pay werden vom iPhone 12 Pro Max unter­stützt. Im Karten­slot ist nur Platz für eine Nano-SIM-Karte, Dual-SIM ist mittels Einrich­tung eines zusätz­lichen eSIM-Profils möglich. Die Erwei­terung des internen Spei­chers mit einer MicroSD-Karte wird Apple-typisch nicht unter­stützt. Wer sich das iPhone 12 Pro Max zulegen will, sollte sich vor dem Kauf über­legen, welche interne Spei­cher­kapa­zität indi­vidu­ellen Ansprü­chen genügt.

Positiv ist, dass im Vergleich zum Vorjahr mit 64 GB interner Kapa­zität die Stan­dard-Vari­ante des iPhone 12 Pro Max nomi­nell bereits über 128 GB verfügt. Das Modell mit 256 GB Spei­cher kostet mit 1334,45 Euro rund 117 Euro mehr. Für die Ausgabe mit 512 GB Spei­cher muss man mit 1558,65 Euro ganz schön tief in die Tasche greifen.

Das iPhone 12 Pro Max unter­stützt 5G. Wie sich die neue iPhone-Gene­ration bei der Nutzung des Mobil­funk­stan­dards schlägt, haben wir bereits ausführ­lich mit dem iPhone 12 Pro getestet. Sieht aus wie USB-C, ist aber nach wie vor ein Lightning-Anschluss

Bild: teltarif.de Ein Verbin­dung­scheck in Redak­tions­nähe brachte mit dem iPhone 12 Pro Max im 5G-Netz der Deut­schen Telekom in der höchsten Messung Über­tra­gungs­geschwin­dig­keiten im Down­load von 279 MBit/s und 42 MBit/s im Upload (beide Messungen unab­hängig vonein­ander). Die nied­rigsten von uns ermit­telten Werte lagen im Down­load bei 74,8 MBit/s und im Upload bei 11,23 MBit/s (beide Messungen unab­hängig vonein­ander).

Sound und Tele­fonie

Das Stereo­laut­spre­cher­system ist laut, von der Qualität hätten wir uns aller­dings etwas mehr erhofft. Hier fehlt der nötige Bass. Auf drei­viertel der Laut­stärke und auf maxi­maler Rege­lung war das Hören eines Coun­try­songs aufgrund der Höhen nicht gut zu ertragen.

Über die interne Muschel erreichte uns die Stimme unseres Gesprächs­part­ners ziem­lich dünn. Die Qualität über den externen Laut­spre­cher war da deut­lich besser.

