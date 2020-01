iPhone 12: Angebliche Infos zu Design und Display, neue Farbe

Mit dem iPhone X führte Apple eine große Design-Opti­mierung ein – wird auch das iPhone 12 noch auf diesem Erschei­nungs­bild basieren? Eine japa­nische Webseite möchte Details über die Gestal­tung der 2020er Apple-Smart­phones erfahren haben. Außerdem werden Angaben zu den Display­größen von iPhone 12, iPhone 12 Pro und iPhone 12 Pro Max gemacht. Von 5,4 Zoll bei der kleinsten Ausgabe soll es über 6,1 Zoll bei der Pro-Ausfüh­rung bis hin zu 6,7 Zoll bei der Pro-Max-Fassung gehen. Schick: das iPhone 12 in Navy Blue.



So könnte das iPhone 12 aussehen So könnte das iPhone 12 aussehen

iPhone 12: Behält Apple das X-Design bei?

Nach Jahren, in denen nur margi­nale Ände­rungen bei der iPhone-Aufma­chung zu erkennen waren, wirkte das 2017 erschie­nene iPhone X wie eine Offen­barung. Weg war er, der breite Rand, ledig­lich die Notch fiel relativ ausufernd aus, was aber an der 3D-Gesichts­erken­nung Face ID lag. Es folgten die Apple-Smart­phone-Serien iPhone Xs (2018) und iPhone 11 (2019) – alle­samt mit ähnli­cher Gestal­tung. Ein iPhone 11s soll es Bran­chen­insi­dern zufolge nicht geben, Apple scheint direkt auf iPhone 12 über­zugehen. Bislang vermu­tete man bei diesem Exem­plar eine weitere neue Design­sprache, was aber laut Macota­kara (via PhoneArena) nicht der Fall sein soll. Statt­dessen könnte das Trio das Erschei­nungs­bild der Vorgänger nahezu unan­getastet über­nehmen. Die Abmes­sungen und Front­kameras vari­ieren dem Bericht zufolge. So wird mit einer zusätz­lichen Knipse für AR-Anwen­dungen gerechnet. Außerdem sei das iPhone 12 Pro Max nur 7,4 mm dick – das iPhone 11 Pro Max kommt auf 8,1 mm.

Apple soll sich außerdem auf die Fans kompakter Mobil­geräte besinnen und das iPhone 12 mit 5,4-Zoll-OLED-Panel ausstatten. Umge­kehrte gebe es beim iPhone 12 Pro (6,1 anstatt 5,8 Zoll) und beim iPhone 12 Pro Max (6,7 anstatt 6,5 Zoll) mehr Anzei­gefläche.



Das iPhone 12 Pro in Navy Blue Das iPhone 12 Pro in Navy Blue

Neue Farb­vari­ante Navy Blue

Die zuvor genannten Infor­mationen können mit einer gewissen Portion Skepsis betrachtet werden, da Macota­kara zwar schon öfters mit seinen Behaup­tungen richtig, aber auch hin und wieder daneben lag. Eine zuver­lässi­gere Quelle ist Max Wein­berg. Der Bran­chen­insider und Jour­nalist machte auf ein YouTube-Video aufmerksam, in dem unter anderem Render-Sequenzen des iPhone 12 Pro in der neuen Farbe Navy Blue zu sehen sind. Es ist jedoch davon auszu­gehen, dass auch die anderen iPhone-12-Ausgaben diese Farb­option erhalten.

