iPhone 12 wegen fehlender Komponente wohl nur mit 60 Hz

Keine 120 Hz für das iPhone 12?

MacRumors Apple scheint einem Bericht zufolge in einer Zwick­mühle hinsicht­lich des iPhone-12-Pro-Displays zu stecken. Ein renom­mierter Berater von Display-Zulie­fe­rern bestä­tigte, dass der Hersteller zwar die gewünschten 120-Hz-Panels, aber noch nicht die notwen­digen Treiber-Module beziehen könne. Aufgrund dessen steht der kali­for­ni­sche Konzern vor der Entschei­dung, die Markt­ein­füh­rung des iPhone 12 noch weiter zu verschieben oder weiterhin 60-Hz-Bild­schirme zu verbauen. Laut dem Bran­chen­in­sider läuft es auf die nied­ri­gere Bild­wie­der­hol­rate hinaus. Der 120-Hz-Modus sollte den Modellen iPhone 12 Pro und iPhone 12 Pro Max vorbe­halten sein.

Alle dies­jäh­rigen Apple-Smart­phones mit 60 Hz?

MacRumors Im Android-Lager gibt es Mobil­ge­räte mit einer Bild­wie­der­hol­fre­quenz von 120 Hz bereits seit fast drei Jahren. Pionier­ar­beit leis­tete damals das erste Razer Phone. Im März stellte das Nubia Red Magic 5G einen neuen Rekord mit 144 Hz auf. Entspre­chend wirken die 60 Hz der bishe­rigen iPhones etwas rück­ständig, was sich aber mit dem iPhone 12 ändern sollte. Leider scheinen Apples Pläne dies­be­züg­lich aller­dings gefährdet zu sein. Ross Young, Chef einer Bera­tungs­firma für Display-Zulie­ferer, hat von Problemen mit der Anzeige des iPhone 12 Pro (Max) gehört.

Was bringt ein 120-Hz-Display?

Zwar wären die 120-Hz-Bild­schirme an sich bereit, aber nicht die Driver ICs, also die Bausteine, welche die Gerä­te­treiber der Panels beinhalten. Somit lässt sich die hohe Aktua­li­sie­rungs­rate nicht aufrufen. Apple stünde momentan vor der Entschei­dung, eine Lösung auszu­klü­geln, was schwierig werden könnte, auf die 120-Hz-Module zu warten oder die Veröf­fent­li­chung des iPhone 12 zu verschieben. Young habe mitbe­kommen, dass der Hersteller sich für den Einsatz von 60-Hz-Panels entschied. Jon Prosser, ein weiterer gut vernetzter Bran­chen­kenner, ist derselben Meinung. (via MacRumors

Bei den Android-Smart­phones wurde die verdop­pelte Bild­wie­der­hol­fre­quenz zunächst als Feature für Mobile-Gamer vermarktet. Die Tech­no­logie ermög­licht eine flüs­si­gere Darstel­lung und eine bessere Reak­ti­ons­zeit in Spielen. Doch auch abseits des Gaming-Bereichs zeigen sich Vorteile, etwa ein weicheres Scrollen in Webseiten oder eine gerin­gere Belas­tung der Augen. Aller­dings verrin­gern viele Hersteller die Auflö­sung bei Verwen­dung der hohen Aktua­li­sie­rungs­rate, da das Feature für einen erhöhten Akku­ver­brauch sorgt.