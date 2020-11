Jetzt verfügbar: Apple iPhone 12 mini & iPhone 12 Pro Max

iPhone 12 mini (l.) und iPhone 12 Pro Max sollen ab heute ausgeliefert werden

Vor genau einer Woche konnten die letzten beiden iPhone-12-Modelle "mini" und "Pro Max" vorbe­stellt werden. Ab heute sollen die Geräte ausge­lie­fert werden. Wer also recht­zeitig zum Vorbe­steller-Start den Finger am Kaufen-Button hatte, könnte heute bezie­hungs­weise in der kommenden Woche schon eines der neuen Apple-Smart­phones in den Händen halten.

Alle, die sich bislang noch nicht entscheiden konnten, müssen sich womög­lich noch etwas gedulden, unter Umständen sogar bis in den Dezember hinein.

Das iPhone 12 mini wird in fünf Farb­vari­anten (Weiß, Schwarz, Blau, Grün und Rot) zum Preis von 778,85 Euro ange­boten. Dafür gibt es ein interne, nicht erwei­ter­bare Spei­cher­kapa­zität von 64 GB. Die Version mit 128 GB kostet 827,55 Euro, die mit 256 GB schlägt mit 944,55 Euro zu Buche.

Das iPhone 12 Pro Max gibt es in vier Farben (Graphit, Silber, Gold und Pazi­fik­blau). Die Vari­ante mit 128 GB liegt preis­lich bei 1217,50 Euro. Das iPhone 12 Pro Max mit 256 GB kostet 1334,45 Euro, die Vari­ante mit 512 GB kostet 1558,65 Euro.

Wir haben die beiden neuen iPhone-Modelle mit den direkten Vorgän­gern vergli­chen.

iPhone 12 mini: Vergleich mit?



Das iPhone 12 mini mit dem 5,4-Zoll-Display ist ein gänz­lich neues Format. Im vergan­genen Jahr gab es mit dem iPhone 11, iPhone 11 Pro und iPhone 11 Pro Max drei neue Modellen, einen direkten Vorgänger zum iPhone 12 mini gibt es also nicht. Das Modell wird sicher­lich dieje­nigen anspre­chen, die es abseits von Phablets wie dem iPhone 12 Pro Max mit 6,7 Zoll etwas kompakter mögen.

Somit bleibt eigent­lich nur der Vergleich mit dem iPhone SE (2020), das eben­falls in diesem Jahr vorge­stellt wurde und im Format des iPhone 6 mit 4,7-Zoll-Bild­schirm­dia­gonale daher­kommt. So beliebt das Format auch ist, zeit­gemäß sind die breiten Display­ränder nicht. Hier bekommen Käufer des iPhone 12 mini in jedem Fall die moder­nere Ausfüh­rung.

Für das iPhone SE (2020) spre­chen aber einige Faktoren. Zunächst ist es der Preis, das Modell mit 64 GB Spei­cher ist schon für rund 430 Euro erhält­lich und damit deut­lich güns­tiger zu haben als das iPhone 12 mini in der kleinsten Spei­cher­aus­füh­rung. Das iPhone SE (2020) hat zudem den glei­chen Prozessor verbaut wie die iPhone-11-Serie und ist damit nicht minder perfor­mant. Aufgrund der Veröf­fent­lichung in diesem Jahr wird das SE-Modell mit großer Wahr­schein­lich­keit noch lange in den Genuss von Soft­ware-Updates kommen.

Wer aller­dings jetzt schon Wert auf ein Smart­phone mit 5G-Unter­stüt­zung legt, muss sich für das iPhone 12 mini entscheiden. Außerdem verfügt das iPhone 12 mini über eine Dual­kamera, das SE (2020) nur über eine Single­kamera.

Alle Unter­schiede zwischen iPhone 12 mini und iPhone SE (2020) können Sie der nach­fol­genden Vergleichs­tabelle entnehmen.

iPhone 12 mini und iPhone SE (2020) im Vergleich

iPhone 12 Pro Max und iPhone 11 Pro Max im Vergleich

Wie auch beim Vergleich zwischen dem iPhone 12 mini und dem iPhone SE (2020) ist ein großer Unter­schied unmit­telbar zu erwähnen: Nutzer, die ein Smart­phone mit 5G-Support haben möchten, müssen zur neuen Version greifen. Alle anderen bekommen mit dem iPhone 11 Pro Max ein auch über ein Jahr nach dem Release modernes, schnelles Smart­phone mit sehr guter Kamera. iPhones sind in der Regel preis­stabil, aber auch nicht gänz­lich vor dem Verfall gefeit. Mitt­ler­weile gibt es das Vorjah­res­modell bereits über 200 Euro güns­tiger, sprich für knapp 1025 Euro statt für 1249 Euro nach unver­bind­licher Preis­emp­feh­lung.

Das iPhone 12 Pro Max hat im Gegen­satz zum iPhone 11 Pro Max aber einen nicht uner­heb­lichen Spei­cher-Vorteil. Während die Basis­vari­ante aus 2019 noch mit 64 GB interner Spei­cher­kapa­zität bestückt war, kommt das iPhone 12 Pro Max in der kleinsten Ausgabe bereits mit 128 GB und ist im Vergleich zur UVP des iPhone 11 Pro Max güns­tiger. Alle Unter­schiede zwischen dem iPhone 12 Pro Max und dem iPhone 11 Pro Max können Sie der nach­fol­genden Vergleichs­tabelle entnehmen.

In einer weiteren Meldung haben wir alle vier neuen iPhone-Modelle mitein­ander vergli­chen. iPhone 12 und iPhone 12 Pro konnten wir schon im Prüf-Labor begrüßen. Unsere Eindrücke können Sie jeweils in einem ausführ­lichen Test­bericht nach­lesen. In einem sepa­raten Bericht haben wir die 5G-Quali­täten des iPhone 12 Pro getestet.

