iPhone 12 Event: Offizieller Termin kommt nächste Woche

Mögliches Design des iPhone 12 Pro (Max)

PhoneArena Am nächsten Dienstag (6. Oktober) soll einem Bran­chen­insider zufolge die Bekannt­gabe der am 13. Oktober erwar­teten Präsen­tation des iPhone 12 erfolgen. Von der Aussendung der Pres­semit­tei­lung bis zur Keynote würde somit nur eine Woche vergehen, unüb­lich für den Hersteller. Bislang lagen zwischen der Bekannt­gabe und dem Abhalten des Events zehn bis zwölf Tage. Bedingt durch COVID-19 haben sich die Voraus­set­zungen jedoch geän­dert. Des Weiteren gab es einen Hinweis auf die Spei­cher­kon­figu­rationen der vier iPhone-12-Modelle. Auch dieses Jahr hält Apple augen­schein­lich an einer 64-GB-Vari­ante fest.

Noch zwei Wochen bis zur Enthül­lung des iPhone 12

PhoneArena Dieses Jahr wird die neue Gene­ration an Apple-Smart­phones mehr als einen Monat später als gewohnt das Licht der Welt erbli­cken. Mehrere Bran­chen­kenner, darunter Display-Experte Jon Prosser (via PhoneArena), nennen den 13. Oktober als Stichtag. Ferner sollen die Händler am 5. Oktober eine erste Liefe­rung der finalen iPhone-12-Modelle erhalten. Einen Tag später folgt dann schließ­lich die Ankün­digung der Keynote. Prosser jongliert aber in seinem jüngsten Tweet nicht nur mit Terminen, sondern auch mit Angaben zu den Spei­cher­kon­figu­rationen.

Sind 64 GB für ein High-End-Smart­phone genug?

Den Infor­mationen zufolge wird das Apple iPhone 12 Mini , was defi­nitiv der finale Produkt­name sei, mit 64 GB, 128 GB und 256 GB den Markt errei­chen. Dieselben Optionen an Flash-Spei­cher stünden dem regu­lären iPhone 12 zur Verfü­gung. Während die Mini-Ausgabe ein 5,4-Zoll-Display besitzt, sind es beim Stan­dard­modell 6,1 Zoll. Das iPhone 12 Pro (eben­falls 6,1 Zoll) und das iPhone 12 Pro Max (6,7 Zoll) offe­rieren hingegen wahl­weise 128 GB, 256 GB oder 512 GB Flash.

Bekann­ter­maßen gibt es bei den Apple-Handys keine Möglich­keit zur Spei­cher­erwei­terung mittels microSD-Karte. In Anbe­tracht dessen und der Tatsache, dass Mobile-Games immer größer werden und der Hersteller es aktuell noch den meisten Cloud-Gaming-Ange­boten schwer macht, könnten 64 GB je nach User knapp werden. Auch Multi­media-Fans, die gerne Filme, Serien und Musik lokal spei­chern, dürften schnell an ihre Grenzen stoßen. Im Android-Lager offe­rieren viele Mittel­klas­semo­delle bereits direkt 128 GB Flash, Apples Fest­halten an 64 GB mutet etwas rück­ständig an.

Entspre­chend könnte es sich für viele Anwender lohnen, gleich zur iPhone-12-Ausgabe mit 128 GB oder 256 GB Daten­platz zu greifen.