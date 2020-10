iPhone 12: So viel kosten die neuen Apple-Handys

Diesen Monat wird sicher­lich aufgrund des Apple iPhone 12 so manches Spar­schwein geschlachtet, ein Tipp­geber nennt nun die Kosten für die verschie­denen Vari­anten und Spei­cher­kon­figu­rationen.

Mögliches iPhone-12-Design

Jonas Daehnert Die angeb­lichen Dollar­preise des iPhone 12 sind durch­sickert. Den Angaben zufolge kostet die güns­tigste Fassung in Form des iPhone 12 Mini mit 64 GB Flash 649 USD, was nach derzei­tigem Wech­sel­kurs 554 Euro (Brutto) wären. Bezieht man den bis Ende des Jahres redu­zierten Steu­ersatz von 16 Prozent mit ein, kämen circa 643 Euro (Netto) heraus, mit den übli­chen 19 Prozent hingegen 659 Euro (Netto). Das regu­läre iPhone 12 soll ab 749 USD, das iPhone 12 Pro ab 999 USD und das iPhone 12 Pro Max ab 1099 USD erhält­lich sein.

iPhone 12 orien­tiert sich preis­lich an der Vorgän­ger­genera­tion

Mögliches iPhone-12-Design

Jonas Daehnert In rund andert­halb Wochen wird die Vorstel­lung des neuen Smart­phone-Quar­tetts aus dem Hause Apple erwartet. Welche Spei­cher­kon­figu­rationen es geben könnte, kolpor­tierte bereits, jetzt tauchte ein Hinweis auf die Preis­gestal­tung auf. Günstig wird es beim kali­for­nischen Hersteller auch dieses Jahr nicht, wobei die Ober­klas­semo­delle der Android-Wett­bewerber teils auf ähnli­chem Niveau liegen. Bran­chen­kenner und Analyst Apple Rumors (via GSMArena) veröf­fent­lichte auf Twitter den Kosten­faktor sämt­licher iPhone-12-Vari­anten. Wir haben für Sie die Dollar­preise in Euro­preise (Brutto) nach aktu­ellem Wech­sel­kurs (ohne MwSt.) umge­rechnet.

Für dassoll Apple einen Betrag zwischen 649 USD / 554 Euro (64 GB) und 799 USD / 682 Euro (256 GB) verlangen. Wandert dasüber die (virtu­elle) Laden­theke, fallen 749 USD / 639 Euro (64 GB) bis 899 USD / 767 Euro (256 GB) an.

Die 64-GB-Ausgabe spart sich Apple bei den größeren Modellen, erlaubt aber hingegen den Griff zu einer 512-GB-Edition. Das iPhone 12 Pro vari­iert zwischen 999 USD / 852 Euro (128 GB) und 1299 USD / 1108 Euro (512 GB).

Soll es das iPhone 12 Pro Max sein, müssen Sie 1099 USD / 938 Euro (128 GB) bis 1399 USD / 1193 Euro (512 GB) inves­tieren. Mögliche Preise des iPhone 12

Apple Rumors / GSMArena / Andre Reinhardt

Geho­bene Modelle könnten sich verzö­gern

Am 13. Oktober wird Apple voraus­sicht­lich die vier iPhone 12 präsen­tieren, ob jene auch zeit­gleich den Markt errei­chen, ist frag­lich. In Bran­chen­kreisen geht man von einer gestaf­felten Veröf­fent­lichung aufgrund von Produk­tions­ver­zöge­rungen aus. So sollen zuerst das iPhone 12 und das iPhone 12 Mini und einen Monat später das iPhone 12 Pro und das iPhone 12 Pro Max erscheinen.