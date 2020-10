Retro trifft Klassik: Apple iPhone 12 im Hands-on

Beim Blick auf das Display gibt sich das iPhone 12 nicht die größte Mühe, um sich etwa durch heraus­ragende Design-Inno­vationen von den Vorjah­res­ver­tre­tern abzu­heben. Nach wie vor bestimmt die breite Bade­wannen-Notch den Fokus des Betrach­ters. Das Display-Design mit der großen Ausker­bung ist seit dem iPhone X von 2017 bewährtes Stil­mittel. Das flache Gehäu­sede­sign wirkt frisch, ist in Wahr­heit aber noch älter und vor zehn Jahren verwendet worden, um das iPhone 4 in Szene zu setzen.

Apple vereint im Krisen­jahr 2020 also altbe­währtes Design mit noch älterem. Was man wie eine totale Vernich­tung des iPhone-12-Looks lesen könnte, erweist sich aber als genau richtig. Und neue Technik unter der Haube gibt es ja nun auch noch. Unsere Eindrücke von der rund 877 Euro teuren Basis-Vari­ante des iPhone 12 lesen Sie in diesem Hands-on.

Design: Retro trifft Klassik

Aus Alt mach Neu: Klappt nicht immer, beim iPhone 12 aber umso besser. Was beim iPad Pro funk­tio­niert, steht auch der neuen iPhone-Gene­ration: ein flacher Gehäu­serahmen, der tadellos verar­beitet ist und hoch­wertig in der Hand liegt. Hier gibt es nichts auszu­setzen. Das 6,1-Zoll-Display ist merk­lich kleiner als die 6,7-Zoll-Einheit des iPhone 12 Pro Max, "zu klein" ist es aber nicht. Trotz der großen Notch, die nach wie vor Geschmacks­sache bleibt, sind die Display­ränder noch zeit­gemäß schmal, weitere, störende Elemente gibt es nicht.

Auch vom breiten Notch-Design gibt es keine Entsagung

Bild: teltarif.de Im kurzen Strea­ming- und Gaming-Test hatten wir nicht das Gefühl, dem iPhone 12 mit 6,1 Zoll fehlt für Multi­media-Anwen­dungen Größe. Im Gegen­teil: Das kompakte Design sorgt für ange­nehme Hand­lich­keit, was auch einer einhän­digen Bedie­nung ins Gefühl spielt. Die Funk­tions­tasten - rechts der Power­button, links zwei Laut­stär­ketasten und der Mute-Swit­cher - sind gut zu errei­chen. Die Glas­rück­seite machte das Gerät im Hands-on zwar nicht rutschig, Finger­abdrücke bedeckten die Fläche, die kabel­loses Laden unter­stützt, aber ziem­lich schnell.

Apple bleibt dem Lightning-Anschluss treu

Bild: teltarif.de Gerade bei teuren Smart­phones ist ein Schutz­case empfeh­lens­wert, mit dem nackten iPhone 12 in der Hand zu spielen, machte uns aber zu viel Spaß. Eine Hülle oder Bumper würde das Format vergrö­ßern, was wirk­lich schade wäre. Aber das muss jeder Nutzer für sich entscheiden.

Im unteren Gehäu­serahmen ist weiterhin ein Light­ning-Anschluss verbaut. Im Liefer­umfang enthalten ist ein entspre­chendes Gegen­stück, das zu USB-C leitet. Ein Netz­teil fehlt, was die Verpa­ckung, in der das Handy gebettet ist, schlanker macht als die der Vorgänger. Zum Thema "Weglassen" gibt es Pro- und Contra-Stimmen. Zu Pro zählt sicher­lich Umwelt­schutz und der Gedanke, dass Viel­geräte-Nutzer nicht mehr zig Adapter horten. Ande­rer­seits gibt es jene, die ihr Handy samt Zubehör verkaufen, bevor sie auf die nächste Gene­ration über­sie­deln. Die sind dann gezwungen, extra Geld in die Hand zu nehmen, um sich ein Netz­teil zu kaufen.

Perfor­mance

Die Rückseite der blauen Farbvariante

Bild: teltarif.de Klingt nach Lobhu­delei, aber was anderes als ausge­zeich­nete Leis­tung hätten wir von Apples aktu­eller Prozes­sor­gene­ration "A14 Bionic" nicht erwartet. Alle Aktionen, die wir im Rahmen des Hands-ons ausführten, verliefen flüssig und schnell. Da macht es auch nicht unbe­dingt etwas, dass Apple bei der neuen iPhone-Gene­ration nicht auf den Zug der höheren Display-Bild­wie­der­hol­raten aufge­sprungen ist, um die Darstel­lung optisch weiter zu "verflüs­sigen".

Die Basis-Vari­ante des iPhone 12 verfügt über 64 GB interne Spei­cher­kapa­zität. Erwei­terbar ist diese nach wie vor nicht, sodass Nutzer sich über­legen müssen, ob der Spei­cher­platz ihren Ansprü­chen genügt und die etwaige Unter­stüt­zung von Cloud-Diensten ausreicht oder ob der Griff in die Tasche etwas tiefer sein sollte, um sich gleich für die Version mit 128 GB oder gar für die mit 256 GB zu entscheiden. Den Aufpreis von rund 49 Euro für die Vari­ante mit doppeltem Spei­cher, also 128 GB, defi­nieren wir als human.

Das iPhone 12 unterstützt Dual-SIM (Nano-SIM + eSIM)

Bild: teltarif.de Im Karten­slot ist Platz für eine Nano-SIM-Karte. Eine elek­tro­nische SIM-Karte (eSIM) komplet­tiert das Dual-SIM-Features des iPhones der Namens­gene­ration "12". Das heiß ersehnte Feature dieses Jahr ist die Unter­stüt­zung des 5G-Mobil­funk­stan­dard. Im Rahmen des Hands-ons haben wir dies­bezüg­lich noch keine Tests vorge­nommen. Wie 5G aber mit dem iPhone 12 Pro funk­tio­niert, haben wir bereits auspro­biert.

Kameras: Erste Schnapp­schüsse

Bullaugen-Dualkamera auf der Rückseite

Bild: teltarif.de Im Gegen­satz zur Triple­kamera der Pro-Modelle fehlt dem Dual-Setup des iPhone 12 das Tele­objektiv. Wir haben mit der Kamera des iPhone 12 erste Schnapp­schüsse gemacht. Hier zeigen sich Aufnahmen mit vielen Details. Die beiden Beispiel-Aufnahmen haben wir jeweils bei ausrei­chenden Licht­bedin­gungen aufge­nommen, was für die Kamera nicht die größte Kraft­anstren­gung bedeutet. Inter­essant wird es bei schlechten Licht­ver­hält­nissen. Zur Opti­mie­rung bietet die Kamera-Soft­ware auch einen Nacht­modus, den wir im ausführ­lichen Test­ver­fahren unter Labor­bedin­gungen unter die Lupe nehmen werden. Zwei Schnappschüsse mit der Kamera des iPhone 12

Bild: teltarif.de

iPhone 12: Fazit des Hands-ons

Das iPhone 12 verbindet bewährtes Design mit einer Gehäuse-Optik aus der Vergan­gen­heit und neuer Technik. Klingt alt, altba­cken wirkt das Gesamt­paket dafür noch lange nicht. Das iPhone 12 ist schick anzu­sehen, liegt gut in der Hand und wird sicher­lich für nicht wenige Nutzer abseits von manch anderen Riesen-Phablets als ideale Größe durch­gehen. Weiterhin besticht es durch seinen schnellen Prozessor. Nun kommt auch das Basis-iPhone mit OLED statt LCD. Neu ist auch die Unter­stüt­zung des 5G-Mobil­funklstan­dards. Ob sich die posi­tiven Eindrücke auch später noch halten können, muss ein Labor­besuch ans Tages­licht bringen.

