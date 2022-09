Deal-Check: iPhone 12 im Angebot bei freenet & klarmobil

Mit dem iPhone 12 haben freenet und klar­mobil aktuell ein hand­liches sowie gut ausge­stat­tetes Apple-Smart­phone für 619 Euro im Sorti­ment. Das Angebot der beiden verwandten Mobil­funk­anbieter versteht sich ohne Vertrags­bin­dung. Als Alter­native zur Einmal­zah­lung steht ein Raten­kauf zur Verfü­gung. Jener fällt bei klar­mobil aller­dings güns­tiger als bei freenet aus. Mit dem iPhone 12 und seinen Geschwis­tern feierte der Mobil­funk­stan­dard 5G im iOS-Kosmos sein Debüt. Dank 6,1 Zoll messendem Display ist das Telefon vergleichs­weise kompakt. Wir haben den Schnäpp­chen-Check voll­zogen.

iPhone 12 für 619 Euro bei freenet und klar­mobil

Das iPhone 12 gibt es günstig bei freenet und klarmobil

freenet

Nächsten Monat feiert die 12er Serie der Apple-Smart­phones sein zwei­jäh­riges Bestehen. Aufgrund des vorbild­lichen Update-Supports gehören diese iPhones aber noch lange nicht zum alten Eisen. Wenn Sie Inter­esse an einem iOS-Handy haben, können Sie also durchaus das iPhone 12 in Betracht ziehen. Bei freenet und klar­mobil wird es aktuell für 619 Euro in der 64-GB-Edition veräu­ßert. Hierbei sollte beachtet werden, dass sich der Daten­platz der Apple-Smart­phones nicht via Spei­cher­karte erwei­tern lässt. Zumin­dest freenet hat auch die Vari­anten mit 128 GB und 256 GB Flash im Sorti­ment. Diese sind dort aber über­teuert.

Anders sieht es bei der erwähnten 64-GB-Fassung des iPhone 12 aus. Mit 619 Euro sind freenet und klar­mobil derzeit laut Preis­ver­gleich tatsäch­lich am güns­tigsten. Selbst wenn man die Versand­kosten in Höhe von 4,95 Euro einkal­kuliert. Das zweit­beste Angebot stammt von cool blue. Dort werden 649 Euro (versand­kos­ten­frei) berechnet. Zum Zeit­punkt der Arti­kel­erstel­lung war das iPhone 12 64 GB bei freenet noch in den Farben Violett, Rot, Weiß und Schwarz online und in den Laden­geschäften verfügbar. Blau und Grün hingegen nur vor Ort.

Raten­kauf des iPhone 12 ist bei freenet teurer

Wenn Sie sich für eine Finan­zie­rung des Apple-Tele­fons entscheiden, sollten Sie diese bei klar­mobil tätigen. Dort gibt es das iPhone 12 mit 36 Monats­raten für 17,19 Euro je Monat. Inner­halb der drei Jahre entsteht eine Summe von 618,84 Euro. Es wandern also 16 Cent ins Spar­schwein. Bei freenet gibt es zwar die Wahl zwischen sechs, zwölf, 18, 24 und 36 Monats­raten, im Endef­fekt über­steigt der Betrag aber stets jenen des Einmal­kaufs. So fallen bei 36 Monaten beispiels­weise 19,29 Euro monat­lich an. Somit kostet Sie das iPhone 12 üppige 694,44 Euro.

