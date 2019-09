Neue Generation: iPhone 11, 11 Pro & 11 Pro Max im Vergleich

Vorges­tern Nacht hat Apple die neue, elfte iPhone-Genera­tion vorge­stellt. Sie besteht demnach aus drei Vari­anten. Das iPhone 11 tritt in die Fußstapfen des iPhone XR, das iPhone 11 Pro beerbt das iPhone XS und das iPhone 11 Pro Max schließ­lich löst das XS Max ab. Wir sagen, wo die wich­tigsten Unter­schiede liegen.



Abmes­sungen und Display

Das iPhone 11 ist das güns­tigste der drei Modelle und während sich die beiden Pro Modelle haupt­säch­lich in der Größe unter­scheiden, gibt es beim billi­geren Schwes­termo­dell auch Unter­schiede in der Technik. So ist es mit einem 6,1 Zoll Display ausge­rüstet, das ledig­lich mit LC-Technik arbeitet („Liquid Retina HD“). Bei 1792 x 828 Bild­punkten beträgt die Pixel­dichte 326 ppi. Sowohl iPhone 11 Pro (5,8 Zoll) als auch das iPhone 11 Pro Max (6,5 Zoll) verfügen hingegen über ein OLED „Super Retina XDR Display“. Die Pixel­dichte beträgt hier einheit­lich 458 ppi. Die Größe der Displays bestimmt auch die Geräte-Größe: Das iPhone Pro ist hier das kleinste der Serie, das Pro Max das größte.



Prozessor und Spei­cher

Kameras

Alle drei Modelle können sich auf den neuen A13-Bionic-Prozessor stützen. Über Details verrät Apple wie immer nichts. Die Preis­vergleichs­seite kimovil.com hat aber trotzdem Daten gelistet. So soll der A13 ein Hexa­core-Prozessor mit maximal 2,5 GHz Taktung sein. Das iPhone 11 kann nur mit bis zu 256 GB internem Spei­cher geor­dert werden, von den beiden Pro-Modellen gibt es auch eine Version mit 512 GB.

Auch bei den Kameras müssen die Käufer des iPhone 11 zurück­stecken. Sie haben nur eine Dual-Kamera mit Weit­winkel- und Ultra­weit­winkel-Objektiv zur Verfü­gung und müssen auf das Tele­objektiv der beiden Schwes­termo­delle verzichten. Dadurch gibt es auch nur einen opti­schen Zwei­fach-Zoom zum Auszoomen, die Pro-Modelle können auch zwei­fach einzoomen. Sie haben zudem eine duale Bild­stabi­lisie­rung, beim iPhone 11 ist sie nur einfach.

iPhone 11, 11 Pro und 11 Pro Max im Vergleich

Akku

Über die Akku­kapa­zität verrät Apple genauso wenig, wie über den Prozessor. Aber auch hier hilft kimovil.com weiter. Danach soll der Akku des iPhone 11 3110 mAh Kapa­zität mitbringen, der des Pro 3190 mAh und das Pro Max kann auf 3500 mAh Ener­giere­serve zurück­greifen.

Preise und Verfüg­barkeit der Geräte

Das iPhone 11 Pro startet bei 1149 Euro mit 64 GB (Pro Max: 1249 Euro), 256 Giga­byte kosten 1319 Euro (Pro Max: 1419 Euro). Für die Version mit 512 Giga­byte muss man 1549 Euro auf den Tisch blät­tern (Pro Max: 1649 Euro). Güns­tiger ist das iPhone 11. Das in sechs Farben erhält­liche Smart­phone startet bei 799 Euro für die 64 GB Version und kostet mit 128 GB Spei­cher 849 Euro, die 256 GB Vari­ante schlägt mit 969 Euro zu Buche. Die Vorbe­stel­lung startet morgen, am 13. September um 14 Uhr, die Auslie­ferung am 20. September.

Alle aktu­ellen iPhone-Preise ohne Vertrag haben wir auf einer weiteren Seite gelistet.

