Schnäppchen-Check: Apple iPhone 11 (Pro) bei Aldi Talk

Kürz­lich hatte Aldi das iPhone 7 im Angebot. Nach unserem Schnäpp­chen-Check stellten wir aller­dings fest, dass es sich zwar um einen durchaus attrak­tiven Preis handelte, das in die Jahre gekom­mene Smart­phone sich jedoch als gene­ralüber­holtes Modell präsen­tierte. Wir konnten das Angebot daher nicht empfehlen, ohne auf bessere Alter­nativen aufmerksam zu machen.

Mitt­lerweile sind bei der Mobil­funk­marke Aldi Talk des Discoun­ters weitere Modelle aus dem Hause Apple aufge­taucht. Auffällig ist dabei der Ange­bots­preis des iPhone 11. Ob sich der Preis von 765 Euro lohnt, erfahren Sie im nach­folgenden Schnäpp­chen-Check. Außerdem checken wir den Preis des eben­falls ange­botenen iPhone 11 Pro.

So viel vorweg: Um ein gene­ralüber­holtes Ange­bots­modell wie es beim iPhone 7 der Fall war, handelt es sich bei dem Aldi-Talk-iPhone 11 nicht. Gut, das Modell ist schließ­lich erst im September vergan­genen Jahres offi­ziell vorge­stellt worden.

Der Ange­bots­preis in Höhe von 765 Euro bezieht sich auf die Modell­vari­ante mit 64 GB internem Spei­cher. Bei Aldi Talk ist aber ledig­lich die Farbe Schwarz verfügbar, die anderen bunten Coleure gibt es nicht. Bei Apple selbst kostet das iPhone 11 mit 64 GB 799 Euro. So viel Unter­schied ist da also nicht. 34 Euro haben oder nicht - darüber lässt sich streiten. Kaufen Inter­essenten jedoch direkt bei Apple, haben sie zumin­dest mehr Wahl­möglich­keiten, was die Farbe des Smart­phones angeht. So stehen noch die Vari­anten "Weiß", "Grün", "Gelb", "Violett" und "(PRODUCT)Red" zur Auswahl.

Der Händler Amazon verkauft das iPhone 11 übri­gens zum glei­chen Preis wie Aldi Talk. Weitere Ange­bote sind im Schnitt gut 15 Euro teurer (Market­place-Ange­bote nicht berück­sich­tigt). Wer das Smart­phone bei Aldi Talk kauft, bekommt zudem ein Aldi-Talk-Star­terset mit 10 Euro Start­guthaben ohne Aufpreis dazu. Wer sich ohnehin für ein schwarzes iPhone 11 mit 64 GB Spei­cher entschieden hätte, bekommt bei Aldi Talk das derzeit güns­tigste Angebot.

Die Spei­cher­vari­ante mit 128 GB bietet Aldi Talk nicht an, dafür aber die mit 256 GB - aber nur in der Farbe Weiß, dafür aber mit einem Preis von 949 Euro um 20 Euro güns­tiger als bei Apple direkt. Das ist aller­dings kein Schnäpp­chen. Wer den Preis­vergleich macht, wird fest­stellen, dass es beispiels­weise das iPhone 11 mit 256 GB Spei­cher in Weiß beim Händler Amazon derzeit schon zu einem Preis von rund 926 Euro gibt. Auch bei anderen Händ­lern ist die 256-GB-Vari­ante teil­weise güns­tiger zu haben als das Aldi-Talk-Angebot.

Das aktu­elle Pro-Modell von Apple taucht bei Aldi Talk eben­falls auf. Aldi Talk offe­riert das Smart­phone ausschließ­lich in der Vari­ante mit 512 GB internem Spei­cher. Verfüg­bare Farben sind "Gold", "Midnight Green", und "Silver". "Space Grey" gibt es also nicht. Preis­lich liegt der Ange­bots­preis von Aldi Talk bei 1489 Euro. Durchaus attraktiv, wenn man sich die unver­bind­liche Preis­empfeh­lung des Herstel­lers in Höhe von 1549 Euro anschaut. Auch bei diesem iPhone-Modell gibt es das Aldi-Star­terset als Drein­gabe ohne Aufpreis dazu.

Der aktu­elle Preis­vergleich zeigt: Das Smart­phone kostet bei anderen Händ­lern (Market­place-Ange­bote nicht berück­sich­tigt) mindes­tens 1570 Euro. Bei Amazon kostet das Modell derzeit rund 1455 Euro, weshalb sich das Aldi-Talk-Angebot nicht rentiert.

Weitere Details zum iPhone 11 und iPhone 11 Pro können Sie jeweils in einem ausführ­lichen Test­bericht nach­lesen.

