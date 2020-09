Tiefpreis oder nicht? Apple iPhone 11 bei Aldi im Check

Noch gehört das iPhone 11 zur aktu­ellsten Smart­phone-Reihe von Apple. Das Discounter-Duo Aldi Nord und Süd haben das Smart­phone in Kürze im Angebot. Wir machen den Preis­check.

iPhone 11 bei Aldi Nord und Aldi Süd im Angebot

Logos: Aldi, Foto/Montage: teltarif.de Das iPhone 11 ist die - nicht ohne Schmun­zeln - "Budget"-Vari­ante der aktu­ellen iPhone-11-Gene­ration. Die Nach­folger werden im Oktober erwartet. Aber selbst nach der offi­ziellen Präsen­tation gehören die dann beti­telten Vorgänger noch nicht zum alten Eisen. Auch noch weit ältere Modelle als das iPhone 11 sind noch perfor­mant und ange­sichts des häufig recy­celten Designs im iPhone-Kosmos optisch noch irgendwie aktuell.

Das iPhone 11 mit 64 GB internem Spei­cher kostete zum Markt­start 799 Euro. iPhones können sich dem Preis­ver­fall zwar auch nicht entziehen, sind aber deut­lich stabiler als so mancher Androide. Da lässt ein Ange­bots­preis in Höhe von 678,03 Euro doch hell­hörig werden. Der Preis gilt sowohl bei Aldi Nord als auch bei Aldi Süd in einem zeit­lich begrenzten Akti­ons­zeit­raum vom 24. September (ab 8 Uhr) bis 17. Oktober im jewei­ligen Händler-Online-Shop. Bei uns lesen Sie, ob sich das Angebot lohnt.

iPhone 11 bei Aldi Nord und Süd im Preis­check

iPhone 11 bei Aldi Nord und Aldi Süd im Angebot

Logos: Aldi, Foto/Montage: teltarif.de Eine Ersparnis in Höhe von 120,97 Euro gegen­über der unver­bind­lichen Preis­emp­feh­lung des Herstel­lers klingt verlo­ckend. Schaut man sich Ange­bote von anderen Händ­lern (Market­place-Ange­bote haben wir nicht berück­sich­tigt) an, so stellt man fest: Ist es auch. Zum Stand heute zählt das Aldi-Angebot zu den güns­tigsten. Wer sich für das iPhone-Modell inter­essiert, für den kann sich derzeit das Warten bis kommende Woche Donnerstag lohnen.

Es ist jedoch nicht auszu­schließen, dass das iPhone 11 bis dahin bei anderen Händ­lern nicht noch güns­tiger ange­boten wird. Aus diesem Grund lohnt sich der noch­malige Preis­check. Aldi legt aber noch ein Aldi Talk Starter-Set mit zehn Euro Start­gut­haben ohne weitere Kosten oben­drauf.

Details und tech­nische Daten zum Apple iPhone 11 lesen Sie im ausführ­lichen Test­bericht.