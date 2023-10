Bericht: Apple zeigt diese Woche neue iPads

Neue iPads erwartet

Foto: Apple Apple wird in dieser Woche mehrere neue iPad-Vari­anten zeigen. Das berichtet das Online-Magazin 9to5mac. Als wahr­schein­lich gilt es den Angaben zufolge, dass die neuen Tablets am morgigen Dienstag vorge­stellt werden - und zwar nur per Pres­semit­tei­lung. Ein weiteres Special Event hat der ameri­kani­sche Tech­nolo­gie­kon­zern bislang nicht ange­kün­digt.

Erwartet wird, dass Apple neue Versionen des iPad Air, des iPad mini und des "einfa­chen" iPad vorstellt. Dabei werde es eher klei­nere tech­nische Neue­rungen "unter der Haube", aber keine Design-Ände­rungen geben. Neue Vari­anten des iPad Pro werden für dieses Jahr nicht mehr erwartet. Statt­dessen ist für das kommende Jahr ein größeres Upgrade in Planung.

Das soll sich ändern

Foto: Apple Die drei iPad-Versionen, die neu aufge­legt werden, bekommen Apple-Silicon-Prozes­soren der neuesten Gene­ration. So soll das neue iPad Air einen M2-Chip bekommen, nachdem das vor einein­halb Jahren vorge­stellte Vorgänger-Modell noch mit einer M1-CPU ausge­stattet ist. Die neue Version des iPad mini wird den Angaben zufolge mit einem A16-Bionic-Prozessor ausge­stattet sein. Der Vorgänger hat noch den A15 Bionic an Bord.

iPad Air (2023) und iPad mini (2023) werden daher schneller laufen als ihre Vorgänger. In der Praxis wird sich das vermut­lich nur bei rechen­inten­siven Anwen­dungen bemerkbar machen. Wie es weiter heißt, bekommt die Neuauf­lage des iPad mini außerdem einen verbes­serten Display-Controller. Dieser soll das "Jelly Scrol­ling" genannte Problem verhin­dern. Dieser Fehler führt dazu, dass Text­zeilen beim Scrollen von Doku­menten oder Webseiten im Portrait-Modus ungleich­mäßig darge­stellt werden.

Basis-Modell: Upgrade nach nur einem Jahr

Das Basis-Modell des iPad wurde zuletzt vor einem Jahr aktua­lisiert. Dennoch soll auch diese Tablet-Vari­ante neu aufge­legt werden. Nachdem das 2022er Modell mit einem A14-Bionic-Prozessor ausge­stattet ist, könnte die neue Version mit dem A15 oder A16 Bionic daher­kommen.

Mit einer neuen Version des iPad Pro wartet Apple voraus­sicht­lich bis 2024. Dann sollen die Highend-Tablets voraus­sicht­lich mit OLED-Displays ausge­stattet werden. Dadurch wird sich der Verkaufs­preis voraus­sicht­lich noch­mals erhöhen. Schon jetzt kostet das iPad Pro - je nach Ausstat­tung - bis zu 3024 Euro.

Vor wenigen Tagen hatte Apple mit iPadOS 17.0.3 eine neue Firm­ware für seine Tablets veröf­fent­licht.