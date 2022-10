Apple: iPad Pro, MacBook Pro & iPadOs 16.1 in Kürze

Die nächste Produkt­ein­füh­rung von Apple ist nur noch wenige Tage entfernt. Das Unter­nehmen soll in diesem Rahmen unter anderem zwei neue iPad Pro mit M2-Prozes­soren, ein Einsteiger-Tablet und iOS 16.1 vorstellen. Das neue MacBook Pro kommt wahr­schein­lich erst später.

In wenigen Tagen erwartet uns eine neue Produkt­ein­füh­rung von Apple, bei der wir uns auf einige neue Geräte freuen dürfen. Hierzu gehört das nächste iPad Pro, welches das Unter­nehmen in einer 11-Zoll und einer 12,9-Zoll-Version ankün­digen wird.

Zwei iPad-Pro-Modelle und ein Einstiegs­modell

Wie Bloom­berg berichtet, tragen die Tablets die Code­namen J617 sowie J620 und erhalten denselben M2-Prozessor wie das neueste MacBook Air. Die CPU soll eine Geschwin­dig­keits­stei­gerung von bis zu 20 Prozent gegen­über dem M1 bringen, der in den iPad-Pros des vergan­genen Jahres verbaut ist. Das Design der neuen iPad Pro soll dem ihrer Vorgängers aus dem Jahr 2021 ähneln

Bild: Apple Ebenso wie das letzte Pro-Modell sollen die neuen iPads im Flat-Edge-Design daher­kommen. Ein Bestand­teil des nächsten iPad Pro wird voraus­sicht­lich der nach wie vor viel kriti­sierte Stage Manager sein, mit dem Apple den Versuch star­tete, eine voll­wer­tige Multi­tas­king-Ober­fläche für das Tablet zu schaffen.

Ähnlich wie Google mit seinem kommenden Pixel Tablet plant Apple, das iPad Pro in einen intel­ligenten Hub und Laut­spre­cher zu verwan­deln. Anfang des Monats hatte Google verkündet, dass man das Pixel Tablet in Zukunft mittels Zubehör wie ein intel­ligentes Display und ein Heim­steue­rungs­gerät verwenden kann.

Apple arbeitet außerdem an einem neuen 10,5-Zoll-iPad für den Einstiegs­bereich, das eben­falls das Design des iPad Pro über­nehmen und über einen USB-C-Anschluss verfügen wird.

iPadOS-16.1 und zwei neue MacBook_Pro

Soft­ware­seitig plant Apple den Launch von iPadOS 16.1. Die offi­zielle Vorstel­lung dürfte irgend­wann um den 24. Oktober herum statt­finden, da Apple auch die Tele­fon­kon­ferenz zu den Quar­tals­ergeb­nissen für diesen Zeit­punkt anbe­raumt hat, die erfah­rungs­gemäß mit der Vorstel­lung neuer Produkte in den Tagen davor einher­geht.

Laut Bloom­berg sollen das neue iPad-Soft­ware-Update sowie die erste Version von macOS Ventura die neuesten iPad-Pro-Modelle und die nächsten Versionen des 14-Zoll und 16-Zoll-MacBook Pro unter­stützen. Die Laptop-Flagg­schiffe erhalten leis­tungs­stär­kere Versionen des M2-Chips namens M2 Pro und M2 Max. Die Verän­derungen gegen­über ihren Vorgän­gern sollen ansonsten gering ausfallen.

Apple wird die neuen MacBook-Pro-Laptops zwar in naher Zukunft auf den Markt bringen, jedoch voraus­sicht­lich nicht zum glei­chen Zeit­punkt wie das iPad Pro, sondern eher in Rich­tung November. Hiermit bliebe der Hersteller seiner Tradi­tion treu, seine MacBooks Rich­tung Jahres­ende heraus­zubringen wie schon das erste 16-Zoll-MacBook Pro im Jahr 2019 sowie das MacBook Pro, MacBook Air und Mac mini in 2020.

Apple TV und M2-Version des Mac mini

Apple soll auch an einer M2-Version des Mac mini, dem kleinsten Mac des Unter­neh­mens, arbeiten. Außerdem soll es zukünftig eine Apple-TV-Box mit A14-Chip und einem 4-GB-Spei­cher geben, welche die vorhe­rige Set-Top-Box mit A12-Chip und 3 GB ablöst.

Im Gegen­satz zu den Vorjahren soll die Einfüh­rung der dies­jäh­rigen Produkte eher leise vonstat­ten­gehen. Anstelle eines großen Events wird Apple die Produkte ledig­lich auf seiner Website vorstellen.

Wir haben das Apple iPhone 14 Plus für Sie getestet. Wie sich das Smart­phone dabei geschlagen hat, erfahren Sie in einem anderen Artikel.