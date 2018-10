(Big) Apple: Neues iPad Pro und MacBook Air am 30. Oktober

Lange stand er im Raum, jetzt hat Apple die Katze aus dem Sack gelassen. Am 30. Oktober wird es Neuheiten-Event in New York geben. Neben iPad-Pro-Modellen 2018 wird auch ein aktualisiertes MacBook Air erwartet.

Apple hat eine weitere Neuheiten-Präsentation angekündigt, von der ein neues Modell des iPad-Tablets sowie ein Macbook-Laptop erwartet werden. Das Event am 30. Oktober ist nicht in Kalifornien, sondern in New York angesetzt, wie Apple ankündigte. Der Konzern äußerte sich wie gewohnt nicht dazu, was vorgestellt wird.

iPad Pro erwartet

Apple hat ein Neuheiten-Event für den 30. Oktober angekündigt. Der Finanzdienst Bloomberg hatte allerdings schon vor einiger Zeit geschrieben, dass Apple im Herbst eine Aktualisierung des iPad Pro auf den Markt bringen wolle - der teureren und leistungsstärkeren Version des Tablet-Computers. Es wird erwartet, dass ähnlich wie beim iPhone die Bildschirmränder sehr dünn werden und das Display praktisch die gesamte Frontseite ausfüllt. Entsprechend wird damit gerechnet, dass die Gesichtserkennung FaceID auch beim iPad den bisherigen Fingerabdrucksensor ersetzt.

Außerdem bereitete der Konzern nach Angaben von Bloomberg eine modernisierte Version seines günstigsten Laptops Macbook Air vor. Es ist laut Marktforschern das Apple-Notebook, das sich am meisten verkauft - technisch liegt es aber weit hinter den anderen Modellen zurück. Mit aufgefrischten iPads und Laptops könnte Apple auf ein noch profitableres Weihnachtsgeschäft zusteuern, nachdem der Konzern wie gewohnt im September seine neuen iPhone-Modelle vorgestellt hatte.

Renderbilder eines möglichen iPad Pro 12.9 (2018) sehen Sie in einer weiteren Meldung. Gerüchte zu den Maßen der neuen Pro-Modelle haben wir für Sie ebenfalls in einer weiteren News zusammengetragen.