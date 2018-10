Apple iPad Pro 2018: Wird es nur 5,86 mm dick?

Die Vorstellung neuer iPad-Pro-Modelle wird noch in diesem Monat erwartet. Darauf deutet nicht nur ein Hinweis mit "iPad 2018 Fall" in der iOS-12.1-Betaversion hin, sondern auch zahlreiche Leaks, Gerüchte und Bildmaterial. Aktuell steht in der Gerüchteküche eine Mahlzeit mit dem Schwerpunkt "Abmessungen" auf dem Herd. Laut dem Technik-Blog Slashleaks soll das iPad Pro 2018 besonders dünn sein.

Unter 6 mm dick



Die geleakten Abmessungen der neuen iPad-Pro-Modelle 2018. Die geleakten Abmessungen der neuen iPad-Pro-Modelle 2018.

Aus den Leaks geht hervor, dass das kleinere iPad-Modell 178,52 mm x 247,64 mm messen soll. Die Gehäusedicke soll nur 5,86 mm betragen. Damit wäre das Gerät besonders flach. Zum Vergleich: Das aktuelle iPad Pro mit 10,5 Zoll Bildschirm misst 174,1 mm x 250,6 mm und ist 6,1 mm dick. Aufgrund der geringen Gehäusedicke des neuen Modells wird davon ausgegangen, dass Apple auf einen 3,5 mm-Klinkenanschluss verzichtet.

Das größere Modell soll laut Leak mit den Abmessungen 215 mm x 280,66 mm aufwarten und 6 mm dick sein. Die Angabe "7,22 mm" auf den Skizzen beziehen sich höchstwahrscheinlich auf die Abmessungen unter Berücksichtigung der Kameraausstülpung. Das aktuelle iPad Pro mit 12,9 Zoll-Bildschirm misst 220,6 mm x 305,77 mm und ist 6,9 mm dick.

Mehr Informationen zu den neuen iPad-Modellen lesen Sie in einer weiteren News.

