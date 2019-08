Schnäppchen-Check: iPad Pro (11 Zoll) bei mobilcom-debitel

Apples iPads sind gute Geräte, aber keine Schnäpp­chen. Da kommen Inter­essenten, die sich noch nicht dazu durch­ringen konnten, die volle UVP zu zahlen, Ange­bote gelegen. mobilcom-debitel offe­riert noch bis morgen das iPad Pro mit 11 Zoll-Display-Diago­nale in zwei verfüg­baren Spei­cher­vari­anten.

Der Anbieter wirbt mit einem "Preis­kracher" und vergleicht seine Ange­bote direkt mit der unver­bind­lichen Preis­empfeh­lung des kali­forni­schen Herstel­lers. Das sieht auf den ersten Blick attraktiv aus. Nur darf nicht außer Acht gelassen werden, dass die iPad-Modelle bereits im vergan­genen Jahr auf den Markt gekommen sind und auch andere Anbieter trotz Apple-typi­scher Preis­stabi­lität von der UVP Abstand genommen haben. Ob das Angebot von mobilcom-debitel das güns­tigste ist, erfahren Sie in unserem Schnäpp­chen-Check.

Info: Wie immer haben wir bewusst Ange­bote von Market­place-Händ­lern außer Acht gelassen, auch wenn es dort Geräte häufig güns­tiger gibt.

Apple iPad Pro mit 64 GB und 256 GB

Das iPad Pro in 11 Zoll ist gerade bei mobilcom-debitel am günstigsten zu haben mobilcom-debitel bietet das iPad Pro in 11 Zoll jeweils in den Farb­vari­anten Space Grau und Silber an. Die Vari­ante mit 64 GB interner Spei­cher­kapa­zität kostet nach UVP 879 Euro. Das Angebot von mobilcom-debitel ist mit 729 Euro veran­schlagt und erweist sich im aktu­ellen Preis­vergleich als das güns­tigste. Die Ersparnis von 150 Euro lohnt sich also.

Die Vari­ante mit 256 GB internem Spei­cher gibt es eben­falls in beiden Farb­vari­anten. Nach unver­bind­licher Preis­empfeh­lung kostet das Gerät 1049 Euro, mobilcom-debitel zieht hiervon 140 Euro ab und verlangt entspre­chend noch 909 Euro. Auch dieses Angebot ist im Vergleich das aktuell güns­tigste.

Mehr über Apples iPad-Modelle finden Sie in einem Über­blick.

E-Mail

E-Mail Drucken 2 Teilen (2)