Gerücht: Neue iPads kommen erst Herbst

Drei neue iPads soll Apple in diesem Jahr auf den Markt bringen. Die Vorstellung erfolgt aber deutlich später als erwartet. Dennoch könnte es im Frühjahr neue Apple-Produkte geben.

Neue iPads angeblich später Die Veröffentlichung neuer Tablets von Apple wird sich nach Berichten aus der Gerüchteküche verzögern. Ging die Fachwelt bislang davon aus, dass Apple im März neue iPads vorstellen wird, so ist jetzt von einem Termin im Herbst die Rede. Die Geräte könnten demnach zusammen mit der diesjährigen iPhone-Generation im September vorgestellt werden.

Die bereits bekannten iPad-Pro-Versionen mit 9,7 und 12,9 Zoll großem Touchscreen sollen dem Vernehmen nach Updates bekommen. Darüber hinaus wird über eine neue Premium-Version des Apple-Tablets mit 10,5 Zoll großem Display spekuliert. Sollte sich dieses neue Tablet-Portfolio von Apple bestätigen, dann würde das iPad mini 4 wohl vorerst keinen Nachfolger mehr bekommen.

2016 kam nur ein neues iPad-Modell

Im vergangenen Jahr hatte Apple die iPad-Pro-Version mit 9,7 Zoll großem Display auf den Markt gebracht. Das iPad Pro mit 12,9-Zoll-Bildschirm und das iPad mini 4 sind dagegen schon seit 2015 auf dem Markt. Die Berichte über den neuen Termin für die nächsten Tablets stammen von der DigiTimes, die sich wiederum auf Zulieferkreise beruft.

Die Zeiten, in denen Tablets in ähnlichen Zyklen wie Smartphones veröffentlicht wurden, sind offenbar vorbei. Allerdings hat die Praxis der vergangenen Jahre auch gezeigt, dass Tablets wesentlich seltener neu gekauft werden als Handys. Wer sein Smartphone über einen Vertrag finanziert, bekommt in der Regel alle 24 Monate ein neues Gerät. Tablets verbleiben oft mindestens drei oder vier Jahre beim Käufer.

Welche Neuheiten sind im Frühjahr zu erwarten?

Nun stellt sich die Frage, ob Apple im Frühjahr überhaupt neue Produkte vorstellen wird. Denkbar wären eine neue iMac-Generation und ein längst überfälliges Update für den Mac Pro. Auch der Mac Mini hat seit geraumer Zeit keine Neuerungen mehr erfahren, während Apple im Herbst neue MacBooks vorgestellt hat.

Ebenfalls nicht mehr ganz taufrisch ist das iPod-Portfolio des amerikanischen Konzerns. Allerdings sind die Verkaufszahlen für die Multimedia-Player in den vergangenen Jahren stark zurückgegangen, so dass es fraglich ist, ob Apple in diese Gadgets überhaupt weiter investieren wird.