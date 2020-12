Saturn: iPads, iPhones, AirPods Pro & Co. im Preischeck

"Apple Days" bei Saturn

Fotos: Apple/teltarif.de, Logo: Saturn, Montage: teltarif.de Der Händler Saturn hat die "Apple Days" gestartet, was zunächst einmal bedeutet, dass Geräte des iPhone-Herstel­lers im Preis redu­ziert ange­boten werden. Neben iPhones werden unter anderem auch iPads, der HomePod und die AirPods Pro bis zum 15. Dezember, 20 Uhr, vergüns­tigt ange­boten.

Wir machen bei ausge­wählten Modellen den Preis­check. Denn: Nicht jeder schöne, dick hervor­geho­bene Ange­bots­preis ist auch der beste. Ange­bote von Market­place-Händ­lern haben wir im Preis­ver­gleich nicht berück­sich­tigt.

iPad Pro (2020)

Fotos: Apple/teltarif.de, Logo: Saturn, Montage: teltarif.de Die Tablet-Ober­klasse des kali­for­nischen Herstel­lers reprä­sen­tiert das iPad Pro der vierten Gene­ration (2020). Das Modell ist in zwei Größen erhält­lich. Saturn bietet im Rahmen der Apple Days das Modell mit 12,9 Zoll und 256 GB Spei­cher in der Farb­vari­ante "Space Grey" zum Preis von 999,17 Euro an. Das entspricht einer Ersparnis in Höhe von 179,33 Euro gegen­über der unver­bind­lichen Preis­emp­feh­lung (1178,50 Euro). Das Angebot lohnt sich. Bei anderen Händ­lern werden aktuell mindes­tens 1119 Euro fällig.

Auch der Saturn-Ange­bots­preis von 749,62 Euro für das regulär kostende graue iPad Pro (2020) in 11 Zoll mit 128 GB ist einen zweiten Blick wert, beträgt die Ersparnis gegen­über der UVP (856,80 Euro) doch 107,18 Euro. Das ist derzeit der beste Preis.

iPhone SE (2020)

Vergan­gene Woche lag der beste Preis für das iPhone SE (2020) bei 429 Euro (inklu­sive Versand­kosten). Nun kostet das Modell im iPhone-8-Design in den Farben Schwarz, Weiß oder Rot mit 64 GB Spei­cher statt der UVP in Höhe von 466,90 Euro beim Händler Saturn jeweils 419,16 Euro. Dabei handelt es sich um den derzeit güns­tigsten Preis. Händler-Kollege MediaMarkt verlangt den glei­chen Preis.

Details zum iPhone SE (2020) lesen Sie im ausführ­lichen Test­bericht.

iPhone 11 Pro

Für das Vorjahres-Spit­zen­modell iPhone 11 Pro mit 64 GB veran­schlagte Apple eine Preis­emp­feh­lung von 1149 Euro. Nun muss man bei Saturn für die graue Farb­vari­ante "nur noch" 909 Euro auf den Tisch blät­tern. MediaMarkt ruft zum glei­chen Ange­bots­preis auf, aller­dings handelt es sich in beiden Fällen nicht um den aktuell güns­tigsten. Bei anderen Händ­lern ist das Modell schon für rund 875 Euro (inklu­sive Versand­kosten) zu bekommen.

Details zum iPhone 11 Pro lesen Sie im ausführ­lichen Test­bericht.

AirPods Pro

Die AirPods Pro sind im Apple Store inklu­sive kosten­loser Gravur zum Preis von 271,95 Euro erhält­lich. Wer auf ein persön­liches Zeichen wie ein Emoji verzichten kann, kann bei Saturn eine gute Stange Geld sparen. Der Ange­bots­preis liegt bei 199,83 Euro. Zusätz­lich gibt es die kabel­gebun­denen Apple EarPods ohne Aufpreis dazu. Der aktu­elle Saturn-Preis für die Sound­lie­feranten liegt bei 18,42 Euro. Weiterhin wirbt der Elek­tro­händler mit vier Monaten kosten­losem Zugang zum Musik­strea­ming-Dienst Apple Music, was einer Ersparnis in Höhe von rund 40 Euro entspricht (gerechnet auf das Einzel­per­sonen-Abo zum Preis von 9,99 Euro pro Monat).

MediaMarkt bietet das Bundle für 194,95 Euro an, aller­dings ohne die expli­zite Erwäh­nung eines Gratis-Zugangs zu Apple Music. Wer also ohnehin über­legt, den Musik­strea­ming-Dienst auszu­pro­bieren, spart letzt­lich mehr Geld, wenn er den Aufpreis von 4,88 Euro bei Saturn zahlt. Die MediaMarkt-Aktion dauert bis zum 21. Dezember, 23:59 Uhr.

Apple HomePod

Der HomePod kostet in Weiß oder Space Grey jeweils 320,70 Euro. Saturn ruft für den smarten Speaker einen Ange­bots­preis in Höhe von 262,22 Euro auf - eine Ersparnis von 58,48 Euro. Dabei handelt es sich um den aktuell güns­tigsten Preis. Zusätz­lich gibt es "Apple Music 4 Monate kostenlos".

Wer ein iPhone 11 besitzt, das zwischen November 2019 und Mai 2020 herge­stellt wurde, kann und sollte das Gerät mögli­cher­weise austau­schen lassen. Mehr zum Hinter­grund lesen Sie in einer weiteren News.

