iPad-Gerüchte: Neue Apple-Tablets sind auf dem Weg

Die letzten iPads stellte Apple im Oktober des vergan­genen Jahres vor. Dabei handelte es sich um das iPad Pro mit M2-Chip und ein Budget-iPad mit älterem Chip. Seit dem wird in der Tech-Welt darüber speku­liert, wann der iPhone-Konzern nach­legen wird. Bislang wurden nämlich keine weiteren Tablets vorge­stellt, neuesten Infor­mationen zufolge könnte das aber nicht mehr lange dauern.

Neue iPads auf dem Kurs

Wie das Online-Portal 9to5Mac berichtet, sollen in den kommenden Monaten mehrere neue iPad-Modelle vorge­stellt werden. Die Infor­mationen gehen auf nicht näher benannte Quellen zurück. Zu den neuen Modellen sollen das iPad mini 7 und das iPad der 11. Gene­ration gehören. Der genaue Zeit­plan sei noch unklar, eine Veröf­fent­lichung gegen Ende des Jahres bezie­hungs­weise zu Anfang des kommenden Jahres erscheint jedoch realis­tisch. iPad Pro mit M2-Chip

Bild: Apple Das kommende iPad mini soll höchst­wahr­schein­lich das gleiche Design haben wie das noch aktu­elle Modell iPad mini 6. Zu erwarten ist, dass in der kommenden Tablet-Gene­ration ein schnel­lerer Chip arbeitet. Zum Vergleich: Das iPad mini 6 kam im Jahr 2021 auf den Markt und hat den A15-Bionic-Chip verbaut, der auch das iPhone 13 antreibt.

Budget-iPad der 11. Gene­ration

Weiterhin soll ein aktua­lisiertes iPad die Budget-Familie erwei­tern. Das iPad der 10. Gene­ration wurde im vergan­genen Jahr mit einem ähnli­chen Design wie das iPad Air und USB-C-Anschluss veröf­fent­licht. An Bord ist der A14-Bionic-Chip aus dem iPhone 12. Zum Stand jetzt soll ein neues Einsteiger-iPad tech­nische Verbes­serungen aufweisen, ansonsten aber am Design des 2021er-Modells fest­halten.

Denkbar ist auch, dass Apple die Einfüh­rung eines größeren iPad Air oder eines teureren Modells mit besserer Ausstat­tung in Betracht zieht. Das iPad Pro aus dem Jahr 2022 hat den M2-Chip an Bord. Sollte es bald einen Nach­folger - mögli­cher­weise wieder in den Größen 11 Zoll und 12,9 Zoll - geben, ist die Wahr­schein­lich­keit groß, dass die neue Gene­ration mit dem "M3"-Chip läuft.

Versuch einer zeit­lichen Eingren­zung

Wie dem 9to5Mac-Bericht zu entnehmen ist, könnten alle kommenden iPads mit einer zukünf­tigen Version von iPadOS 17 veröf­fent­licht werden. Demnach könnten sie bis zu Apples nächster Entwick­ler­kon­ferenz WWDC ange­kün­digt werden. Die WWDC wird voraus­sicht­lich wieder im Juni statt­finden. Thema der Veran­stal­tung wird sicher­lich auch die Ankün­digung neuer Features von iOS 18 sein.

