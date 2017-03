Preiskracher: Apple iPad Air 2 mit LTE

Apple iPad Air 2 mit LTE bei mobilcom-debitel Bei mobilcom-debitel ist am 5. März das Apple iPad Air 2 in der 16-GB-Version als Preiskracher erhältlich. Das Tablet gibt es nur in der Farbversion Space-Grau und es geht für 389,99 Euro über den Tisch. Im Rahmen einer Aktion kann der Käufer sich die Versandkosten in Höhe von rund 5 Euro sparen, indem er im Bestellprozess den Aktionscode "KRACHER" eingibt. Das Angebot gilt solange der Vorrat reicht. Wir haben den Schnäppchen-Check gemacht und zeigen, wie günstig das Hardware-Angebot von mobilcom-debitel wirklich ist.

Ein kurzer Preis-Vergleich macht deutlich, dass das mobilcom-debitel-Angebot ein Schnäppchen ist. So starten online die Preise bei rund 435 Euro (inklusive Versandkosten) - hier bietet mobilcom-debitel bereits den günstigsten Preis über seinen herkömmlichen Online-Shop an. Damit ergibt sich ein Preisunterschied von 45 Euro, wenn das Tablet als Preiskracher erworben wird.

Diese Specs hat das Apple-Tablet

Das Apple-Tablet bietet WLAN-ac-Support und es ist ein LTE-Modul integriert. Per LTE werden Geschwindigkeiten von bis zu 150 MBit/s im Downstream bzw. 50 MBit/s im Upstream unterstützt. In den SIM-Kartenslot lässt sich eine Nano-SIM einstecken. Das Display misst 9,7 Zoll (24,6 Zentimeter) in der Diagonale und löst 1536 mal 2048 Pixel bei einer Pixeldichte von 264 ppi auf. Im Inneren des Apple-Tablets arbeitet ein A8X-Chip. Der interne Speicher bietet eine Kapazität von 16 GB - ein microSD-Slot ist nicht vorhanden.

Für Schnappschüsse ist auf der Rückseite eine 8-Megapixel-Kamera integriert; die vorderseitige 1,2-Megapixel-Kamera ist für die Videotelefonie ausgelegt. Das Apple iPad Air 2 misst 240 mal 169,5 mal 6,1 Millimeter bei einem Gewicht von 444 Gramm. Zu den weiteren Features gehören Bluetooth 4.0 und A-GPS/Glonass.

Wir unser Eindruck zum Apple-Tablet ausfällt, erfahren Sie in einem kurzen Test des iPad Air 2.