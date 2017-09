Apple iPad (2017): Preiskracher?

Apple iPad (2017) günstig bei mobilcom-debitel kaufen? Bei mobilcom-debitel ist ab dem 17. September das Apple iPad (2017) zu haben. Für 333 Euro erhält der Interessent das iOS-Tablet im Rahmen der Preiskracher-Aktion. Angeboten wird die 32-GB-Version nur mit WLAN-Unterstützung, ein Mobilfunk-Modul fehlt diesem Modell.

Apple iPad (2017) Datenblatt

Neuvorstellung

Das Apple iPad wird in den Farbvarianten Space Grau, Gold und Silber zur Verfügung stehen und die Aktion gilt nur solange der Vorrat reicht. Die Versand­kosten in Höhe von rund 5 Euro kann der Kunde sparen, indem er während des Bestell­prozesses "Deliver to Store" auswählt. So wird das Tablet dann in die Wunsch­filiale geschickt und kann abgeholt werden. 333 Euro für ein aktuelles Apple iPad hören sich nach einem guten Deal an. Doch wie günstig ist der angebliche Preiskracher von mobilcom-debitel wirklich? Wir haben den Schnäppchen-Check gemacht und die Online-Preise verglichen. Unser Preis-Vergleich macht deutlich, dass es sich bei dem Angebot um ein Schnäppchen handelt: So gehen die Online-Preise erst bei rund 360 Euro (inklusive Versandkosten) los. Damit lassen sich über die Preiskracher-Aktion immerhin 27 Euro sparen.

Diese Ausstattung bietet das Apple iPad (2017)

Erst im März dieses Jahres hat Apple das iPad (2017) offiziell vorgestellt. Es zeichnet sich durch ein 9,7-Zoll-Display (24,6 Zentimeter in der Diagonale) bei einer Auflösung von 1536 mal 2048 Pixel aus. Die Pixeldichte beträgt 264 ppi. Im Inneren arbeitet ein A9-Prozessor und die interne Speicherkapazität beträgt 32 GB. Einen microSD-Slot gibt es nicht, daher lässt sich der interne Speicher auch nicht mit einer Speicherkarte erweitern.

Für Schnappschüsse steht auf der Rückseite eine 8-Megapixel-Kamera zur Verfügung. Die 1,2-Megapixel-Frontkamera eignet sich eher für die Videotelefonie; für Selfie-Fans ist die geringe Auflösung nicht zu empfehlen. Alle Details auf einen Blick erhalten Sie auf unserem Datenblatt zum Apple iPad (2017).