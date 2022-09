Apple iOS 16: Bereit zur Auslieferung am 12.9.

Nach der 90-minü­tigen Mara­thon-Keynote mit vielen neuen Apple Produkten hat Apple am gest­rigen Abend noch seine Down­load-Server ange­worfen. Dort stellt der Hersteller allen seinen Beta-Testern von iOS 16 (egal ob Deve­loper oder Public-Beta) jetzt den soge­nannten Release Candi­date (RC) von iOS 16 zur Verfü­gung. Das ist die finale Version, sofern nicht zuvor noch weitere Fehler gefunden werden sollten.

Der Down­load beträgt, je nach eigenem Modell, runde 5 GB und das kann je nach Qualität der Verbin­dung einige Zeit dauern. Beim Release Candi­date wird immer die gesamte Soft­ware komplett ausge­tauscht. Ist das Gerät am Lade­gerät ange­schlossen und hat mehr als 20 Prozent Akku­ladung startet das Update.

Aktu­elle Version 16.0

Der Release Candidate ist die komplette iOS16-Version mit ca. 5 GB

Foto: Markus Weidner / teltarif.de Ist der Down­load erfolgt und das Smart­phone neu gestartet, findet sich die iOS16 Version 20A362 auf dem Handy.

Plan­mäßig soll die neue iOS-Version 16.0 für alle in Frage kommenden Kunden am Montag, den 12. September, also rund eine Woche nach der Auslie­ferung des heutigen Release Candi­date ausge­rollt werden, übli­cher­weise am Abend ab 19 Uhr (deut­scher Zeit, d.h. 10 Uhr Cuper­tino USA-Zeit).

iOS16 für iPhone ab Version 8

Das aktu­elle iOS 16 gibts für alle iPhones ab Version 8 oder höher. Die älteren iPhone-Modelle bleiben vorerst bei der Version 15.6.1. Es ist aber nicht auszu­schließen, dass es später für diese Geräte noch Sicher­heits­updates (wie kürz­lich die Version 12.5.6) geben wird.

Tablet-Nutzer kommen später dran

Nutzer eines iPad-Tablets müssen noch auf die Version iPadOS 16.1 warten, die erst später kommen soll. Nutzer einer Apple-Watch ab Version 4 werden nächste Woche dann WatchOS 9 erhalten. Damit sollen diese Uhren, sofern sie eine SIM-Karte enthalten, erst­malig auch inter­natio­nales Roaming (= Tele­fonieren und Daten­ver­bin­dungen im Ausland) beherr­schen, auch ohne ein damit gekop­peltes iPhone.