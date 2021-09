iOS15: Apple hat Signierung zurückgezogen

Wenn schon ein neues iPhone 13 besitzt, sollte mit dem Gerät im Moment nicht zu wild herum­expe­rimen­tieren. Dies empfiehlt das Online-Portal iphone-ticker.de.

Keine Wieder­her­stel­lung möglich

Es sei derzeit nicht möglich, iOS 15 auf diesen Geräten wieder­her­zustellen. Grund sei die Tatsache, dass Apple sein aktu­elles Betriebs­system iOS 15 seit heute Vormittag nicht mehr für die neuen Geräte signiert. Die Folge: Dadurch ist auch die Wieder­her­stel­lung der Geräte nach einem Total­absturz bis auf Weiteres nicht mehr möglich. Betroffen seien alle 4 Vari­anten von iPhone 13 Mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro und iPhone 13 Pro Max.

Nach­richt auf Twitter

Beitrag von TSS Signing Status auf Twitter

Bild: Twitter / Screenshot: teltarif.de Als Quelle verweist das Magazin auf eine Nach­richt im Online-Dienst Twitter Twitter-Accounts "TSS Signing Status" der auf eine entspre­chende Liste im Netz verweist.

Die vom Magazin befragte Apple-Hotline konnte nur mitteilen, dass das Problem derzeit unter­sucht wird. Ob es sich um einen schlichten Fehler oder um ein ernst­haftes Problem handelt, ist derzeit unklar.

Ruhe bewahren

Nutzer des iPhone 13 brau­chen deswegen nicht in Panik zu verfallen, sie können ihr Smart­phone weiter wie gewohnt nutzen. Es empfiehlt sich sowieso gene­rell, wenn noch nicht geschehen, das Backup in der iCloud einzu­schalten und wich­tige Dateien noch extra zu sichern. Nutzer von iTunes (unter Windows) können mit der iTunes Soft­ware ein verschlüs­seltes komplettes Backup (mit Pass­wort) auf dem PC inklu­siver aller Pass­worte und Gesund­heits­daten abzu­spei­chern. Bei MacOS findet sich die Backup-Funk­tion im "Finder".

Es ist davon auszu­gehen, dass Apple in Kürze die Verwir­rung aufklären und ggfs. ein neues Update zur Verfü­gung stellen wird, was die in der aktu­ellen 15.1 Beta 2 veröf­fent­lichten Fehler­berei­nigungen enthalten dürfte.