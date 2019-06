iOS 13: Apple plant Akku-Schonmodus fürs iPhone

Mit Apples kommender Betriebs­soft­ware iOS 13 soll ein beson­derer Akku­schutz­modus Einzug in das iPhone erhalten. Damit werden die Lade­zyklen von künst­licher Intel­ligenz unter­stützt, um den Strom­spei­cher zu schonen.

Hände in die Höhe: iOS 13 bringt einen Akkuschonmodus (im Bild: Tim Cook) Opti­mized Battery Char­ging - so soll sich ein neuer Modus nennen, der iPhones smart aufladen kann, berichtet heise online. Das mit iOS 13 kommende Feature soll dazu in der Lage sein, den Lade­vorgang eines Geräts zu stoppen und zu einem späteren Zeit­punkt voll aufzu­laden. Auf diese Weise wird der iPhone-Akku geschont, wenn Nutzer beispiels­weise ihre Lade­gewohn­heit auf die Nacht­stunden verlegen. Durch den Stopp wird die Dauer­span­nung auf 100 Prozent über einen längeren Zeit­raum vermieden und die Lebens­dauer des Akkus soll sich verlän­gern.

Im Bericht wird nicht näher darauf einge­gangen, ob der Modus nur Einzug in das iPhone erhält oder ob mögli­cher­weise auch das iPad in den Genuss von Opti­mized Battery Char­ging kommt. Es ist nur von "iOS-Geräten" die Rede. Bleibt abzu­warten, ob der Akku­schon­modus auch im ange­kündigten iPadOS inte­griert wird.

So smart ist das Feature

Um den Akku­schon­modus zu akti­vieren, gibt es im Einstel­lungs­menü den Befehl "opti­miertes Laden des Akkus". Bevor das Feature seine Reife erreicht, muss es sich basie­rend auf künst­licher Intel­ligenz in die Nutzungs- und Lade­gewohn­heiten des iPhone-Besit­zers einar­beiten.

Wird das iPhone aufge­laden, stoppt der Zyklus bei einem Stand von 80 Prozent. Dieser Wert gelte gemeinhin als akku­scho­nender Status. Etwa eine Stunde vor (erlerntem) Nutzungs­beginn des iPhones werden die rest­lichen 20 Prozent aufge­füllt.

Ob das in der Praxis genauso funk­tioniert oder ob der Akku bei Nutzungs­beginn doch noch nicht ganz aufge­laden ist, bleibt abzu­warten - schließ­lich handelt es sich nur um eine Art Vorher­sage, die auf dem Nutzungs­verhalten beruht.

Welche weiteren Features das neue iOS13 mit sich bringen wird, haben wir auf einer weiteren Seite für Sie zusam­menge­stellt.

Apple verbes­sert die WLAN-Hotspot-Funk­tion bei iPhone und iPad. Mehr dazu lesen Sie in einer weiteren Meldung.

E-Mail

E-Mail Drucken 1 Teilen (1)