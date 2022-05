iOS 15.6: Apple stellt Entwickler-Beta zum Download bereit

Kurz nach der öffent­lichen Frei­gabe der offi­ziellen iOS 15.5-Version wartet Apple nun mit den ersten Entwickler-Betas von iOS 15.6, iPadOS 15.6 sowie macOS 12.5 auf. Da bald schon iOS 16 und iPadOS 16 anstehen, hätte wohl kaum einer von uns mit einem weiteren Versions-Upgrade gerechnet.

Außer den neuen Betas für iOS, iPadOS und macOS gibt es Vorab-Versionen für tvOS 15.6, watchOS 8.7 und für die HomePod Soft­ware 15.6.

Apple veröf­fent­lichte noch keine Einzel­heiten

Einzel­heiten zu den Ände­rungen, die diese Versionen mit sich bringen, verrät Apple derzeit noch nicht. Wir können aber davon ausgehen, dass die neuen Betas gegen­über ihren Vorgän­gern nicht allzu viele Neue­rungen beinhalten, da Apple bereits im Juni 2022 auf der WWDC (World Wide Deve­loper Confe­rence) iOS 16, iPadOS 16, tvOS 16, watchOS 9 sowie macOS 13 vorstellen will.

Auf deren Betas werden wir sicher­lich noch länger warten müssen, da die internen Alphas Gerüchten zufolge bislang so instabil sind, dass die Beta-Phase der künf­tigen Gene­ration höchst­wahr­schein­lich nicht direkt nach deren Vorstel­lung im Juni starten wird. Apple bringt Entwickler-Betas für iOS 15.6, iPadOS 15.6 und MacOS 12.5 heraus

Bild: Pixabay / Firmbee / Bearbeitung: teltarif.de Zum Arti­kel­zeit­punkt können sich nur ange­mel­dete Entwickler die neuen Vorab-Versionen von iOS 15.6 und iPadOS 15.6 herun­ter­laden, für Endver­brau­cher sind die Betas noch nicht verfügbar, was sich erfah­rungs­gemäß jedoch schon bald ändern dürfte.

So nehmen Sie am Beta-Programm teil

Wer am kosten­losen Programm für Nutzer von Apples Betriebs­sys­temen teil­nehmen möchte, meldet sich von seinem iPhone, iPad oder Mac aus ganz einfach im Apple-Beta-Soft­ware-Programm an. Nach der Angabe Ihrer Apple ID erhalten Sie die entspre­chenden OTA (Over The Air)-Updates auto­matisch über die Aktua­lisie­rungs-Funk­tion Ihres iOS- oder Mac-Gerätes.

Das Programm beinhaltet alle Betas, die Apple testet, also auch jene für die Apple Watch und Apple TV. Apple mahnt an, dass das Testen der Vorab-Versionen auf eigenes Risiko geschieht und nicht auf einem Produk­tiv­system laufen sollte. iOS 15.6 und iPadOS 15.6 sowie macOS 12.5 werden aller Voraus­sicht nach die letzten Versionen der aktu­ellen Betriebs­system-Gene­ration sein.

Zu iOS 16 und weiteren Betriebs­system-Upgrades nennt Apple bereits einige Details. Mehr darüber lesen Sie in einem anderen Artikel.