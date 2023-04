Apple: iOS 16.4.1 fürs iPhone ist da

iOS 16.4.1. ist da

Bild: Apple, Screenshot: teltarif.de Vor wenigen Tagen sickerte es bereits durch, dass Apple vor dem "großen" Update auf iOS 16.5 noch mindes­tens ein klei­neres Update mit der Versi­ons­nummer iOS 16.4.1 dazwi­schen­schieben würde.

Dieses Update kann nun seit wenigen Stunden auf kompa­tible iPhones herun­ter­geladen werden. Sollte das Update nicht auto­matisch ange­boten werden, finden iPhone-Nutzer es, wenn sie in den Einstel­lungen auf "Allge­mein" - "Soft­ware­update" tippen.

Das ist neu in iOS 16.4.1

Bild: Apple, Screenshot: teltarif.de Über­raschend ist, dass Apple ein derar­tiges Update rund um den Karfreitag zum Down­load bereit­stellte, der in zahl­rei­chen Ländern dieser Welt Feiertag ist. Das zeigt, wie wichtig das Update im Bereich der Sicher­heit sein muss.

Zum IOSurfaceAccelerator schreibt Apple beispiels­weise, dass aufgrund einer Sicher­heits­lücke eine App mögli­cher­weise belie­bigen Code mit Kernel-Berech­tigungen ausführen konnte. Apple war ein Bericht bekannt, dass dieses Problem mögli­cher­weise schon aktiv ausge­nutzt wurde. Für kundige Entwickler erklärt Apple weiterhin, ein Schreib­pro­blem außer­halb der Grenzen sei mit dem Update durch eine verbes­serte Einga­beva­lidie­rung behoben worden.

Auch bei der Browser-Engine WebKit hatte es ein Problem gegeben: Die Verar­bei­tung von in böser Absicht erstellten Webin­halten konnte zur Ausfüh­rung will­kür­lichen Codes führen. Auch hier war Apple bereits ein Bericht bekannt, dass dieses Problem mögli­cher­weise aktiv ausge­nutzt wurde. Für Entwickler erläu­tert Apple: Ein Use-after-free-Problem sei mit dem Update durch eine verbes­serte Spei­cher­ver­wal­tung behoben worden. Safari trägt nun also auch die Versi­ons­nummer 16.4.1. In beiden Fällen sollen die Threat Analysis Group von Google und das Secu­rity Lab von Amnesty Inter­national bei der Aufde­ckung der Schwach­stellen eine entschei­dende Rolle gespielt haben, schreibt Apple.

Darüber hinaus gab es ein Problem, dass Siri manchmal nicht reagierte. Und für die Emojis mit den schie­benden Händen wurden keine Hautton-Vari­anten ange­zeigt.

Auch iPadOS 16.4.1 und macOS 13.3.1 ausge­lie­fert

Gleich­zeitig hat Apple auch iPadOS 16.4.1 veröf­fent­licht. Hier gehen die Updates meist parallel mit denen von iOS. macOS Ventura wurde durch ein Update auf die Version 13.3.1 gehoben. Auch hier wurde eine fehler­hafte Darstel­lung des Emoji-Haut­tons korri­giert. Die oben genannte Fehler­behe­bungen bei IOSurfaceAccelerator und WebKit wurden auch in macOS Ventura 13.3.1 einge­pflegt.

Schon im kommenden Monat könnte Apple den Zugriff auf seine Online-Services für Geräte mit älterer Soft­ware einschränken.