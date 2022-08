Apple HomePod mini bei Media Markt im Angebot

Wenn Sie mit der Apple-Sprach­assis­tentin Siri auch abseits des iPhones kommu­nizieren wollen, bietet sich der aktuell bei Media Markt redu­zierte HomePod mini an. Der Elek­tronik­händler hat den Smart-Speaker auf 79 Euro rabat­tiert. Damit wird die UVP um 20 Prozent unter­boten. Beim redu­zierten Produkt handelt es sich um die Fassung in der Farbe Space grau. Neben einer ordent­lichen Klang­qua­lität durch Compu­tational Audio und dem kompakten Form­faktor zählen die stim­mige Beleuch­tung und die intui­tive Touch-Bedie­nung zu den Vorzügen. Wir haben den Preis­ver­gleich voll­zogen.

Apple HomePod mini lockt als Media-Markt-Schnäpp­chen

Der HomePod mini in voller Pracht

Media Markt Seit November 2020 hat der kleine schlaue Laut­spre­cher des kali­for­nischen Unter­neh­mens welt­weit ein Zuhause gefunden. In Deutsch­land kommt der mit Amazon Echo und Google Home / Nest konkur­rie­rende Smart-Speaker eben­falls gut an. Media Markt offe­riert den Apple HomePod mini momentan für 79 Euro. Versand­kosten fallen keine an. Die unver­bind­liche Preis­emp­feh­lung des Herstel­lers beläuft sich auf 99 Euro. Einen kleinen Haken gibt es beim Media-Markt-Angebot jedoch, nämlich die Farb­aus­wahl. Sie können ledig­lich den HomePod mini in der Farbe Space grau zum Vorzugs­preis erwerben.

Für die weiße Vari­ante möchte der Händler 94,99 Euro, für die blaue 95,99 Euro, für die orange 93,99 Euro und für die gelbe 95,99 Euro. Entschä­digen dürften die Probe­abos für diverse Apple-Dienste. So gewährt Media Markt kostenlos vier Monate Apple Music. Ein passender Service für den HomePod Mini. Ferner können Sie von Gratis-Test­zeit­räumen von drei Monaten für Apple TV+, vier Monaten für Apple Arcade und jeweils drei Monaten für Apple Fitness+ sowie iCloud mit 50 GB+ profi­tieren.

Preis­ver­gleich des Apple HomePod mini

Mit 79 Euro ist Media Markt aktuell tatsäch­lich der güns­tigste Online­shop für den Smart-Speaker. Anschlie­ßend folgt Bött­cher. Dort kostet der HomePod mini inklu­sive Versand 92,59 Euro. Galaxus ist mit 92,67 Euro unwe­sent­lich teurer. Wir haben den Preis der bei Media Markt rabat­tierten Vari­ante Space grau vergli­chen. Die anderen Farb­aus­füh­rungen schlagen samt Liefer­pau­schale bei expert mit jeweils 94,99 Euro inklu­sive Versand­kosten zu Buche.

Mit HomePod OS 16 gibt es für den schlauen Laut­spre­cher auch frische Soft­ware.