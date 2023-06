Gelöst: HomePod mini funktionierte nicht mit FRITZ!Box

Ein von uns in der Redak­tion genutzter Apple HomePod mini funk­tio­nierte nicht korrekt. Bereits bei der Erst­ein­rich­tung erschien die Meldung auf dem iPhone-Display "Einige Funk­tionen funk­tio­nieren in diesem Netz­werk mögli­cher­weise nicht". Dazu gibt es auch einen Eintrag auf Apples-Support-Seiten. Demzu­folge handelt es sich um ein Netz­werk mit einge­schränkter Funk­tio­nalität. HomePod-mini-Funk­tionen wie persön­liche Anfragen, Timer oder die Verwen­dung des Smart Spea­kers als Gegen­sprech­anlage oder als Audio­aus­gabe für Apple TV werden laut Hersteller nicht in Netz­werken unter­stützt, die Peer-to-Peer-Kommu­nika­tion blockieren. Man solle sich an den Netz­werk­admi­nis­trator wenden. Im Test­fall waren wir das natür­lich selbst.

Es dauerte einige Zeit, bis wir das Problem in den Griff bekommen haben. Letzt­lich war dafür nur eine Einstel­lung nötig. Falls Sie auch Probleme mit Ihrem HomePod mini haben, können wir Ihnen mit unseren Erfah­rungen viel­leicht helfen.

FRITZ!Box und HomePod mini mochten sich nicht

FRITZ!Box 7530 AX und Apple HomePod mini

Fotos: AVM/Apple, Montage: teltarif.de Das bei der Erst­ein­rich­tung aufge­tre­tene Problem haben wir bereits oben beschrieben. Auch nach dem Zurück­setzen des HomePod mini ploppte bei der erneuten Einrich­tung aber­mals der Hinweis auf, dass einige Funk­tionen des Laut­spre­chers im verwen­deten Netz­werk mögli­cher­weise nicht funk­tio­nieren. Bei dem von uns genutzten Router handelte es sich um eine FRITZ!Box 7530 AX. Als Steue­rungs­zen­trale für den HomePod mini dient die Apple Home-App auf dem iPhone oder iPad.

In den Einstel­lungen für den HomePod mini wurde gene­rell auch eine Verbin­dung zur FRITZ!Box ange­zeigt. Auch tauchte der smarte Laut­spre­cher als verbun­denes Device in der Benut­zer­ober­fläche des AVM-Routers auf. Teil­weise war das WLAN-Symbol für den HomePod mini in der Home-App aber auch mit einem Ausru­fezei­chen gekenn­zeichnet, was laut Apple-Support darauf schließt, dass der HomePod keine Verbin­dung zum WLAN-Netz­werk herstellen kann.

HomePod mini mit einge­schränkter Funk­tio­nalität

Sofern der HomePod mini mit dem WLAN-Netz­werk zeit­weise verbunden war, konnten wir ihn zum Abspielen von Musik über den Musik­strea­ming-Dienst Apple Music verwenden. Die Zeit zwischen dem Drücken des Play-Buttons für einen Titel in der App bis zum Abspielen über den HomePod mini war jedoch spürbar verzö­gert. Das nervigste Problem war jedoch, dass die Musik auto­matisch stoppte, nachdem die Apple-Music-App über ein iPhone oder iPad erneut geöffnet wurde. Sollte die Musik wieder abge­spielt werden, wurden teil­weise direkt wieder die internen Laut­spre­cher der Geräte auto­matisch gewählt. Erst nach der manu­ellen Auswahl des HomePod mini als Ausga­bequelle über das Airplay-Symbol in der Apple-Music-App funk­tio­nierte auch das Abspielen über den HomePod mini wieder.

Die auto­mati­sche Audio­wie­der­gabe klappte auch nicht. Wenn auf einem iPhone Musik abge­spielt wird, kann das Handy an den HomePod gehalten werden, sodass die Musik norma­ler­weise auto­matisch auf den smarten Laut­spre­cher über­tragen und nahtlos abge­spielt wird. Test­weise setzten wir den HomePod mini wieder zurück und rich­teten ihn über das WLAN-Netz­werk einer o2 Homebox ein. Im Einrich­tungs­pro­zess wurde auch keine Fehler­mel­dung ange­zeigt. Sämt­liche Funk­tio­nali­täten des HomePod mini konnten genutzt werden, beispiels­weise die gerade beschrie­bene auto­mati­sche Audio­wie­der­gabe.

Nach unserem Test mit der o2 Homebox setzten wir den HomePod mini erneut zurück, um es wieder mit der FRITZ!Box 7530 AX zu probieren. Es ergaben sich die glei­chen Probleme wie zuvor mit dem AVM-Router. Inter­essant war auch, dass die Video­wie­der­gabe von YouTube oder Netflix über ein iPad nicht mehr funk­tio­nierte. Das Bild wurde auf dem Tablet nicht ange­zeigt, sondern nur der Ton über den HomePod mini wieder­gegeben. Zumin­dest die Tempe­ratur­sen­soren des HomePod mini funk­tio­nierten, und die Ergeb­nisse ließen sich in der Apple-Home-App einsehen.

Die rich­tige Einstel­lung in der FRITZ!Box finden

Wir hatten eine Idee. Viel­leicht half ja das Fest­legen einer Prio­risie­rungs­regel in der FRITZ!Box-Benut­zer­ober­fläche. Darüber können Sie unter anderem fest­legen, welche Netz­werk­geräte beim Zugriff auf die Inter­net­ver­bin­dung bevor­zugt behan­delt werden. Nachdem wir für den HomePod mini eine Prio­risie­rungs­regel fest­gelegt und ihn neu gestartet bzw. sogar noch­mals zurück­gesetzt und wieder einge­richtet hatten, funk­tio­nierte auch das nicht. Übri­gens: In einem Fall konnten wir den HomePod mini nicht mehr über die Apple Home-App zurück­setzen. Der Zugriff auf das Menü war schlicht nicht möglich. Wenn Sie damit auch Probleme haben, können Sie den HomePod mini auch per USB-C-Anschluss an einen Mac-Computer anschließen und den Laut­spre­cher über den Finder zurück­setzen. "Weitere Sicherheitseinstellungen" in der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche

Screenshot: teltarif.de Eines Tages schauten wir uns wieder die Einstel­lungen in der FRITZ!Box-Benut­zer­fläche an und wurden fündig. Im Menü "WLAN" und "Sicher­heit" können Sie die Geräte sehen, die mit Ihrem Netz­werk verbunden sind. Direkt darüber gibt es ein Menü, das "Weitere Sicher­heits­ein­stel­lungen" heißt (s. Bild). Dort haben Sie Möglich­keiten, bei verschie­denen Optionen ein Häkchen zu setzen oder es abzu­wählen. Die Einstel­lung "Die unten ange­zeigten aktiven WLAN-Geräte dürfen unter­ein­ander kommu­nizieren" war deak­tiviert. Wir setzten ein Häkchen, denn es ist logisch, das ein smarter Laut­spre­cher und ein Smart­phone, die sich im glei­chen WLAN-Netz­werk befinden, auch darüber unter­bre­chungs­frei kommu­nizieren können müssen.

Wir setzten den HomePod mini ein letztes Mal zurück. Bei der Einrich­tung tauchte auch der Hinweis nicht mehr auf, dass der HomePod mini in unserem Netz­werk mögli­cher­weise nur einge­schränkt funk­tio­niere. Anschlie­ßend konnten wir auf alle Funk­tionen des HomePod mini zugreifen, die auto­mati­sche Audio­wie­der­gabe verwenden und einen Timer einstellen. Außerdem war die Musik­wie­der­gabe über den HomePod mini nicht mehr verzö­gert, nachdem wir sie über die Apple-Music auf einem iPad oder iPhone gestartet hatten. Manchmal hakt es nur an einem kleinen Häkchen, das gesetzt werden muss.

