Apple HomePod 2 ab sofort erhältlich: Das ist neu

Mitte Januar hatte Apple über­raschend den HomePod der zweiten Gene­ration ange­kün­digt. Dieser war unmit­telbar nach der Vorstel­lung vorbe­stellbar. Ab sofort wird der smarte Laut­spre­cher ausge­lie­fert. Das Gadget kostet 349 Euro - genauso viel wie das erste Modell bei Markt­start. Wer sich erst jetzt zum Kauf entscheidet, muss sich aller­dings in Geduld üben. Wie der Online Store des Herstel­lers zeigt, ist die Verfüg­bar­keit derzeit stark einge­schränkt. Der HomePod mini hat wieder einen großen Bruder

Foto: Apple Unab­hängig davon, ob sich Inter­essenten für die Vari­ante in Mitter­nacht (Schwarz) oder Weiß entscheiden, soll die Liefe­rung erst Anfang/Mitte März erfolgen. Auch zur Abho­lung in den statio­nären Geschäften von Apple stehen die neuen HomePods erst im März wieder bereit. Unklar bleibt, ob der neue Laut­spre­cher mit Siri-Inte­gra­tion so beliebt ist oder ob Apple zunächst nur sehr kleine Stück­zahlen auslie­fern kann.

Das ist neu gegen­über dem HomePod 1

Das neue HomePod-Modell ist einem heise-Bericht zufolge etwa 200 Gramm leichter als das erste Modell, das von Apple 2021 aus dem Produkt-Port­folio verbannt wurde. Opti­miert habe der Hersteller auch das "akus­tisch trans­parente Mesh-Gewebe", also die "Außen­haut" des Laut­spre­chers. Die Touch-Fläche auf der Ober­seite sei nun randlos gehalten. Diese Design-Ände­rung gegen­über dem HomePod der ersten Gene­ration hatte Apple bereits für den HomePod mini einge­führt.

Über die Verän­derungen des "Innen­lebens", die die neue HomePod-Vari­ante gegen­über dem ersten Modell mit sich bringt, hatte Apple bereits infor­miert. Die Anzahl der inte­grierten Hoch­töner wurde von sieben auf fünf redu­ziert. Zudem wurden nur vier Mikro­fone einge­baut. Beim ersten HomePod waren sechs Mikro­fone an Bord. Der Klang soll jeweils in Echt­zeit an die Audio­signale und Umge­bungs­geräu­sche ange­passt werden.

Neuer Prozessor - schlech­teres WLAN

Der HomePod 2 hat den von der Apple Watch Series 7 bekannten S7-Prozessor bekommen. Beim ersten Smart Speaker von Apple war es der A8-SoC aus dem heute fast zehn Jahre alten iPhone 6. Dazu kommt ein U1-Ultrab­reit­band-Chip. Unver­ständ­lich ist, dass Apple die WLAN-Schnitt­stelle verschlech­tert hat. Beim HomePod 1 wurde noch der Stan­dard 802.11ac unter­stützt, bei der Neuauf­lage ist es 802.11n.

Wer darauf hofft, dass Apple in abseh­barer Zeit auch einen neuen HomePod mini auf den Markt bringt, dürfte enttäuscht werden. Analysten rechnen mit der zweiten Gene­ration des kleinen Smart Spea­kers frühes­tens im kommenden Jahr. Dafür wurde für das aktu­elle Modell der Preis von 99 Euro auf 109 Euro erhöht.

In einer weiteren Meldung haben wir darüber berichtet, dass Apple mit den aktu­ellen Quar­tals­zahlen enttäuscht hat.