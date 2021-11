Analyst: Mixed-Reality-Brille von Apple arbeitet ohne iPhone

Wieder einmal meldete sich der Analyst Ming Chi Kuo zu Wort und verriet 9to5Mac seine neuesten Erkennt­nisse über das kommende Mixed-Reality-Headset aus Apples Schmiede.

Dieses soll laut Kuo von zwei Prozes­soren ange­trieben werden und somit eine ähnliche Rechen­leis­tung wie ein Mac-Computer haben. Bei der Haupt-CPU handelt es sich angeb­lich um einen Prozessor mit der Dynamik eines M1-Chips, der zweite Prozessor soll alle Sensor-bezo­genen Daten verar­beiten.

4K-Micro-OLED-Displays von Sony

Apple Glasses Konzept

Bild: Martin Hayek / iDropNews Der Vorteil in der Praxis: Das Headset arbeitet als Stand-Alone-Gerät, muss also nicht mit einem Mac oder einem iPhone gekop­pelt werden, um zu funk­tio­nieren. Möchte man dem renom­mierten Apple-Analysten Glauben schenken, wird das Headset nicht nur Augmented Reality (AR)-, sondern auch Virtual Reality (VR)-Erleb­nisse bieten.

Neben den leis­tungs­starken Prozes­soren sollen hierzu zwei 4K-Micro-OLED-Displays von Sony beitragen, welche als „Bril­len­gläser“ in das Head­sets einge­setzt werden. Zwei Screens dieser Art gleich­zeitig zu betreiben, sei nur möglich, wenn das entspre­chende Gerät eine CPU mit der Leis­tung eines M1-Chips habe, so Kuo.

Zweiter Prozessor für Sensoren

Der zweite Prozessor sei nötig, da die Rechen­leis­tung der Sensoren eines Mixed-Reality-Head­sets deut­lich höher ausfällt als die eines iPhones. Ming Chi Kuo vermutet, dass das Gerät Ende 2022 auf den Markt kommen und eine umfang­reiche Palette an Anwen­dungen unter­stützen wird.

Am Ende könnten Geräte wie dieses in einem Jahr­zehnt sogar das iPhone ersetzen.

Artikel wider­spricht Kuo

Konzeptbild / Apple Mixed Reality Headset

Bild: The Information Bereits im vergan­genen September speku­lierte The Infor­mation in einem Artikel über die Prozes­sor­leis­tung des neuen AR/VR Head­sets. Der Artikel wider­spricht Ming Chi Kuo inso­fern, als dass zur Nutzung des Head­sets sehr wohl eine draht­lose Verbin­dung zu einem iPhone, Mac oder iPad nötig sei, um einen Teil der Rechen­leis­tung von den anderen Geräten zu beziehen.

Ferner gelten, dem Bericht nach, haupt­säch­lich Entwickler als Ziel­gruppe für das Device. Dieses solle gemäß „The Infor­mation" einen poten­ziellen Preis von 3000 US-Dollar haben.

Apple macht nun auch bei der Ange­bots­schlacht mit. In einem sepa­raten Artikel haben wir ausge­wählte Akti­ons­geräte unter die Lupe genommen.

Wir verlosen vier Google Pixel 6 Pro sowie als Haupt­preis ein iPhone 13 Pro mit Zwei-Jahres-Ver­trag von o2 und einiges mehr. Machen Sie bei unserem Weih­nachts-Gewinnspiel mit und gewinnen Sie!