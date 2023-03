iPhone-Notruf über Satellit: Apple investiert in Globalstar

Apple koope­riert mit Global­star, um die satel­liten­gestützte Notruf-Funk­tion der iPhone-14-Modelle sicher­zustellen. In der Vergan­gen­heit hat der iPhone-Hersteller bereits rund 400 Millionen US-Dollar in den Ausbau der Infra­struktur des Satel­liten­netz-Betrei­bers inves­tiert. Nun fließt weiteres Geld, um die Finan­zie­rung für den Bau und Start weiterer Global­star-Satel­liten sicher­zustellen.

Einem heise-Bericht zufolge leistet Apple eine Voraus­zah­lung in Höhe von 252 Millionen Dollar. Diese finan­ziellen Mittel sollen für den Bau und Start weiterer Satel­liten einge­setzt werden. Im Laufe der kommenden Jahre will Global­star den Angaben zufolge mindes­tens 17 Satel­liten in eine erdnahe Umlauf­bahn bringen, um sein Netz zu ergänzen bzw. bestehende ältere Satel­liten zu ersetzen.

Global­star: Keine weiteren Inves­toren erfor­der­lich

iPhone-Kommunikation über Globalstar

Foto/Montage: teltarif.de, Logo: Globalstar Die Trans­aktion geht dem Bericht zufolge aus einer Eingabe von Global­star an die US-Börsen­auf­sicht hervor. Der Satel­liten­betreiber erklärte demnach, durch die Zahlung von Apple nicht mehr auf finan­zielle Mittel von Dritten ange­wiesen zu sein, um das Netz auszu­bauen. Die über die 252 Millionen Dollar hinaus benö­tigten Gelder werde Global­star selbst beisteuern.

Vorteil für Apple: Das Unter­nehmen verhin­dert, dass sich mögli­cher­weise ein Konkur­rent bei Global­star einkauft. Schließ­lich liegt die Satel­liten­kom­muni­kation mit Smart­phones mitt­ler­weile im Trend. Nach Apple haben auch andere Konzerne vergleich­bare Dienste ange­kün­digt. Während sich Apple beim iPhone 14 auf satel­liten­gestützte Notrufe beschränkt, haben Mitbe­werber zum Teil auch Lösungen für Messa­ging über Satellit ange­kün­digt.

Rück­zah­lung spätes­tens ab 2025

Weiter heißt es, der Vorschuss von Apple werde unter dem Strich auch mit den Kosten verrechnet, die der iPhone-Hersteller für die Satel­liten­kom­muni­kation an Global­star zahlt. Der Satel­liten­betreiber will spätes­tens im über­nächsten Jahr mit der Rück­zah­lung beginnen. Diese solle voraus­sicht­lich in einem Zeit­raum von vier Jahren abge­schlossen sein.

Wer ein iPhone 14 (Plus) oder iPhone 14 Pro (Max) kauft, kann den als Notruf-SOS über Satellit bezeich­neten Dienst zwei Jahre lang kostenlos nutzen. Über die nach diesem Zeit­raum anfal­lenden Kosten schweigt sich Apple bislang aus. Eben­falls noch nicht bekannt ist, ob auch iPhone-Nutzer im Funk­loch terres­tri­scher Mobil­funk­netze künftig Messa­ging über Satellit nutzen können.

Im Rahmen einer weiteren Meldung haben wir den Satel­liten-Notruf beim iPhone auspro­biert.